Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в Каннах

Режиссер фильма "Дылда" Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Дождь". Фильм «Дылда» рассказывает историю двух фронтовых подруг, которые пытаются построить новую жизнь в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основан на книге «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, отмечает "Дождь". В российский прокат картина выйдет 20 июня.

Кантемир Балагов — выпускник студии Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. В 2017 году его «Теснота» была впервые представлена в Каннах, вошла в программу «Особый взгляд» и получила премию ФИПРЕССИ.

«Особый взгляд» — вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского кинофестиваля. В 2018 году награду за лучшую режиссуру в ней получил украинский режиссер Сергей Лозница за ленту «Донбасс», отмечает МБХ-Медиа.