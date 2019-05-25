Умер пионер физики элементарных частиц Марри Гелл-Манн

В США на 90 году жизни умер нобелевский лауреат, пионер в области физики частиц Марри Гелл-Манн. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официального представителя исследовательского Института Санта-Фе, одним из основателей которого был физик.

Гелл-Манн родился в Нью-Йорке, в семье выходцев из современной Украины. В 48 году окончил Йельский университет, в 51 — Массачусетский технологический институт и уже в молодости стал одним из ведущих мировых физиков.

В возрасте 23 лет он ввёл в физику понятие "странности", необходимую для описания короткоживущих элементарных частиц. Изучая составные частицы адроны, Гелл-манн предположил, что они должны состоять из более фундаментальных частиц, которые он назвал "кварками", взяв это слово из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

За вклад в классификацию элементарных частиц и их взаимодействий учёный в 1969 году получил Нобелевскую премию по физике. Общий список его наград и премий занимает несколько строк, — отмечается в некрологе на сайте N+1. В тексте Science News про учёного вспоминают фразу Нильса Бора про Резерфорда, о том, что физик оставил науку "совсем не в том месте, где её нашёл".