В Томском районе учителя жалуются на то, что их заставляют участвовать в голосовании на праймериз "Единой России". По словам обратившихся в редакцию "Агентства новостей ТВ-2", педагогам настоятельно рекомендуют обеспечить 100% явку. Внутрипартийные выборы пройдут 26 мая.



Согласно документу, который работники школы прислали журналистам, школам рекомендуется организовать сбор и доставку людей к пунктам голосования: 20 человек из села Богашево, 15 – из Черной речки, 10 – из Кафтанчикова, 25 – из Зоркальцево и т.д. В документе перечислены школы из 16 населенных пунктов, которые должны обеспечить явку 267 человек. По словам педагогов, это "обычная практика", но впервые сотрудники школ начали возмущаться.

На праймериз "Единой России" жители района могут выбрать кандидата, который представит партию на выборах в областную думу. Голосование носит рекомендательный характер.



В управлении образования администрации Томского района оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В региональном отделении "Единой России" не ответили на звонок корреспондента "Сибирь.Реалии".