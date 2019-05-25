В Казани вынесен вердикт по делу об убийстве студента из Чада

Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана в субботу вынесла вердикт обвиняемым по делу об убийстве студента из Чада. Присяжные решили, что Роман Халилов, Руслан Архипов, Ростислав Малахов и Адель Аскаров виновны в инкриминируемых преступлениях, а первые двое не заслуживают снисхождения, сообщает "Idel.Реалии".

Присяжные вынесли вердикт с третьего раза. Подсудимые своей вины не признали.

После оглашения вердикта стороны представят суду свои доводы, которые не смогли назвать при присяжных. Речь о ходе расследования дела и сообщениях защиты о возможном применении пыток к обвиняемым.

Только после этого судья Айрат Ибатуллин вынесет окончательный приговор по делу. На какой срок осудят обвиняемых, пока неясно, уточняет "Idel.Реалии". Защита уже сейчас планирует обжаловать обвинительный приговор сначала в Верховном суде РФ, а далее – в Европейском суде по правам человека.

Суд над Халиловым, Архиповым, Малаховым и Аскаровым длился с февраля этого года. Дело расследовалось с февраля 2017-го. Ростислава Малахова и Аделя Аскарова изначально обвиняли в организации и участии в экстремистском сообществе, а также призывах к экстремистской деятельности. Помимо этого Малахову также вменяли применение насилия в отношении представителя власти. Ранее его обвиняли в ложном доносе и возбуждении ненависти либо вражды по национальному и расовому признаку, но позже эти обвинения сняли.

Романа Халилова и Руслана Архипова присяжные сочли виновными в убийстве студента из Чада в феврале 2017 года и нападениях на людей по национальному и расовому признаку с декабря 2016-го по февраль 2017 года. Также их признали виновными по статьям об организации и участии в экстремистском сообществе.

С марта 2017 года Малахов, Архипов и Халилов находятся в СИЗО. Аскаров – под подпиской о невыезде.