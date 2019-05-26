Посол Украины в Германии пообещал России "гамбургские" санкции

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал России "гамбургские санкции" в случае отказа выполнить решение Международного трибунала по морскому праву.

В субботу трибунал, который заседает в Гамбурге, обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, а также вернуть три задержанных корабля военного флота Украины.

По словам Мельника, он уже обратился к правительству Германии и главе МИД Хайко Маасу, призвав их усилить давление на российскую сторону и потребовать от неё немедленного исполнения вердикта трибунала.

В ответ на заявление украинского посла, член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов отметил, что вероятность введения новых санкций против России крайне мала, а даже если их введут – то никакой реальной угрозы они нести не будут.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке". В ведомстве также считают, что "возможность задействования конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена".

Ранее Россия отказалась участвовать в заседании Международного трибунала.