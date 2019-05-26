Посол Украины в Германии пообещал России "гамбургские" санкции

Посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал России "гамбургские санкции" в случае отказа выполнить решение Международного трибунала по морскому праву.
В субботу трибунал, который заседает в Гамбурге, обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, а также вернуть три задержанных корабля военного флота Украины.
По словам Мельника, он уже обратился к правительству Германии и главе МИД Хайко Маасу, призвав их усилить давление на российскую сторону и потребовать от неё немедленного исполнения вердикта трибунала.
В ответ на заявление украинского посла, член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов отметил, что вероятность введения новых санкций против России крайне мала, а даже если их введут – то никакой реальной угрозы они нести не будут.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке". В ведомстве также считают, что "возможность задействования конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена".
Ранее Россия отказалась участвовать в заседании Международного трибунала.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинским военнослужащим до 24 и 26 июля.
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