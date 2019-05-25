Трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года и вернуть три задержанных корабля военного флота Украины. Об этом сообщает корреспондент Украинской правды из зала суда.
Оглашая решение трибунала, его председатель Пак Чжин Хён отметил, что "России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе", — сообщает "Интерфакс".
Российская сторона ранее отказалась от участия в слушаниях. Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе. Решение трибунала может быть оспорено в Апелляционном трибунале ООН.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинским военнослужащим до 24 и 26 июля.