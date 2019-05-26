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В Литве проходит второй тур выборов президента

Кандидаты в президенты Литвы

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В Литве в воскресенье проходит второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют экономист Гитанас Науседа и бывший министр финансов Ингрида Шимоните.

В первом туре выборов две недели назад Шимоните опередила Науседу лишь на несколько десятых процента - оба кандидата набрали чуть более 30 процентов голосов. Кандидатуру Шимоните поддержали консерваторы из партии "Союз Отечества", а Науседы - партия "Союз зелёных и крестьян".

Оба кандидата поддерживают нынешний жёсткий курс Литвы по отношению к России, включая санкционную политику. Они подтвердили, что не посетят Москву до тех пор, пока Россия не вернёт Украине аннексированный Крым. В то же время, кандидаты выступают за "прагматичный подход" к отношениям с Москвой.

Президент Литвы, помимо традиционных для парламентской республики функций, обладает рядом полномочий в сфере внешней и оборонной политики, в частности представляет страну на саммитах ЕС.

Нынешний президент Даля Грибаускайте занимала свой пост два срока подряд и не могла баллотироваться.

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