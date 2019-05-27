Основатель Huawei против запрета гаджетов Apple в Китае

Глава китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй выступил против возможных санкций КНР в отношении продукции американской компании Apple в ответ на запретHuaweiв США. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Чжэнфэй подчеркнул, что считает компанию Apple "своим учителем" и абсолютным лидером рынка. "Могу ли я выступить против учителя? Никогда",— сказал основатель Huawei.

Он признал, что санкции со стороны США помешают компании, однако, Huawei найдет способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу для национальной безопасности. Министерство торговли США включилоHuawei в торговый черный список. Входящие в него фирмы не могут приобретать компоненты, оборудование и программное обеспечение, произведенное в США, без разрешения властей.21 мая такое разрешение американские власти все же выдали, но только на 90 дней и только на оборудование, необходимое для поддержания существующей сети и уже произведенных устройств.

Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и вторым в мире производителем смартфонов и при этом на треть зависит от американской электроники.