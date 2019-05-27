Школьники из Владивостока попросили прощения за "БДСМ-выпускной"

Участники видео, которое пользователи назвали "БДСМ-выпускной", попросили прощения и признали свою вину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора школы.

В руководстве школе сказали, что не применяли к выпускникам никаких мер воздействия. Также там отметили, что хотят закрыть эту тему и дать школьникам сосредоточиться на экзаменах.

При этом директор школы Галина Пугина подчеркнула, что считает такие "выходки" ненормальными, хотя многие их и поддерживают. Делать этого не надо, тем более выкладывать (видео) в интернет, сказала директор.

Она также добавила, что не держит на своих учеников зла и простила их. Пугина отметила, что сейчас детей воспитывает не только школа, но и общество вместе со СМИ. Из-за ошибочных заголовков последних видео получило такое широкое распространение, считает она. Журналисты назвали вечеринку "Последним звонком". На самом деле она произошла накануне, отметила директор.

Пугина также сказала, что её решение об её увольнении ещё не принято. Директор владивостокской школы №74 Галина Пугина написала заявление об уходе по собственному желанию после того, как несколько учеников школы накануне последнего звонка танцевали на крыльце и в актвовом зале школы. Они одеты в короткие шорты и подтяжки с бабочками, чёрным скотчем у них заклеены соски, а на головах надеты уши зайчиков. Рядом с ними одна из учениц одета в полицейскую форму. Пользователи сети назвали эту публикацию "БДСМ-выпускным". Видео вызвало негодование пользователей.

Полиция Приморья провела проверку, отметив, что за "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия" предусмотрен штраф до полутора тысячи рублей.

Вечеринку осудили в Министерстве просвещения России.

В то же время в защиту школьников высказались местный депутат Артём Самсонов и журналист Юрий Дудь.