Кремль: судьбу украинских моряков должен решить российский суд

Позиция Кремля по вопросу об освобождении захваченных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков не изменилась. Их судьбу должны решить следствие и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал газете "Ведомости" решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который потребовал от России немедленно освободить моряков,а также вернуть три задержанных корабля военного флота Украины. Трибунал ООН назвал произошедшее в проливе "полицейской операцией".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией постановления трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Об этом он написал в субботу в Facebook.