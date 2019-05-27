Кремль: судьбу украинских моряков должен решить российский суд

Позиция Кремля по вопросу об освобождении захваченных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков не изменилась. Их судьбу должны решить следствие и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал газете "Ведомости" решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который потребовал от России немедленно освободить моряков,а также вернуть три задержанных корабля военного флота Украины. Трибунал ООН назвал произошедшее в проливе "полицейской операцией".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией постановления трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Об этом он написал в субботу в Facebook.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- Ранее Россия отказалась участвовать в заседании Международного трибунала.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинским военнослужащим до 24 и 26 июля.
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