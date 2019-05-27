В Шиесе избили участников антимусорного протеста

В Архангельской области в районе железнодорожной станции Шиес, где продолжается конфликт между противниками строительства мусорного полигона и местными властями, охранники стройки избили двух протестующих.

По сообщениям экоактивистов, в понедельник работы по строительству мусорного полигона активизировались - кран грузил плиты, экскаваторы рыли котлован. Сотрудники частного охранного предприятия и ОМОНа не подпускали протестующих к месту работ, применяя к ним силу. В результате двое активистов получили травмы: одного госпитализировали с многочисленными ушибами, второго - с сердечным приступом. Кроме того, нескольких женщин столкнули в канаву с водой.

Это уже третий с начала мая случай избиения противников строительства мусорного полигона в Шиесе.

Позже издание "МБХ-Медиа" сообщило, что полиция задержала двух экоактивистов - Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова. Их увезли в сопровождении сотрудников ОМОНа.