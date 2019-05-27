В Шиесе избили участников антимусорного протеста

В Архангельской области в районе железнодорожной станции Шиес, где продолжается конфликт между противниками строительства мусорного полигона и местными властями, охранники стройки избили двух протестующих.
По сообщениям экоактивистов, в понедельник работы по строительству мусорного полигона активизировались - кран грузил плиты, экскаваторы рыли котлован. Сотрудники частного охранного предприятия и ОМОНа не подпускали протестующих к месту работ, применяя к ним силу. В результате двое активистов получили травмы: одного госпитализировали с многочисленными ушибами, второго - с сердечным приступом. Кроме того, нескольких женщин столкнули в канаву с водой.
Это уже третий с начала мая случай избиения противников строительства мусорного полигона в Шиесе.
Позже издание "МБХ-Медиа" сообщило, что полиция задержала двух экоактивистов - Радика Аднобаева и Алексея Бобрецова. Их увезли в сопровождении сотрудников ОМОНа.
- Акции протеста против строительства мусорного полигона в районе посёлка и железнодорожной станции Шиес в Архангельской области проходят с августа 2018 года.
- По планам властей, на свалку будут свозить мусор из Москвы, её территория займёт около 300 гектаров земли. Местные жители и экологические активисты пытаются помешать строительству. Несколько раз они блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники. Также они дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.
- Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину. Местные активисты опасаются, что складирование отходов приведет к экологической катастрофе.
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