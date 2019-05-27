Диктатура церкви Или Сколько храмов вам нужно для счастья?

Художник не может творить так, как он хочет, если это не нравится церкви. Режиссер не может снимать так, как он хочет. Сценарист не может писать так, как он хочет. Сколько еще уступок церкви должно сделать светское общество? Смотрим в прямом эфире короткометражный фильм "Картина" и обсуждаем его и все происходящее в реальной жизни вокруг засилья церкви с автором Сергеем Кальварским. В студии смотрят фильм гости: артист Лев Прыгунов и журналист Артур Соломонов. Ведет программу Елена Рыковцева.

Смотрите с нами и звоните нам по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05