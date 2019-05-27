Суд приговорил историка Сергея Колтырина к девяти годам колонии

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора Медвежьегорского городского музея Сергея Колтырина, признав его виновным в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцати лет.

По версии следствия, в сентябре 2018 года вместе со своим знакомым Евгением Носовым Колтырин совершил развратные действия в отношении 13-летнего подростка.

Носова суд приговорил к 11 годам лишения свободы.

Историк Сергей Колтырин возглавляет Медвежьегорский музей с 1991 года. Он был одним из участников раскопок захоронений жертв сталинского террора в лесном урочище Сандармох. В 1937–1938 годах в нём было тайно расстреляно и захоронено около 10 тысяч человек – в основном из числа заключённых Беломорско-Балтийского и Соловецкого лагерей. Всего на территории урочища было обнаружено более 230 расстрельных ям.

Раскопками также занимался глава карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, который впоследствии тоже был обвинён в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.