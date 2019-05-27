Суд приговорил историка Сергея Колтырина к девяти годам колонии

В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора Медвежьегорского городского музея Сергея Колтырина, признав его виновным в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцати лет.
По версии следствия, в сентябре 2018 года вместе со своим знакомым Евгением Носовым Колтырин совершил развратные действия в отношении 13-летнего подростка.
Носова суд приговорил к 11 годам лишения свободы.
Историк Сергей Колтырин возглавляет Медвежьегорский музей с 1991 года. Он был одним из участников раскопок захоронений жертв сталинского террора в лесном урочище Сандармох. В 1937–1938 годах в нём было тайно расстреляно и захоронено около 10 тысяч человек – в основном из числа заключённых Беломорско-Балтийского и Соловецкого лагерей. Всего на территории урочища было обнаружено более 230 расстрельных ям.
Раскопками также занимался глава карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, который впоследствии тоже был обвинён в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
- Юрий Дмитриев был задержан, а затем арестован в декабре 2016 года. Формальным поводом послужили снимки обнажённой приёмной дочери историка, найденные в его домашнем компьютере.
- Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, как и сам обвиняемый, настаивали, что обнаруженные фотографии не носят порнографического характера, а представляют собой дневник здоровья ребёнка, который Дмитриев вёл для надзорных органов.
- В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение. Спустя две недели исследователь сталинских репрессий был вновь задержан сотрудниками полиции и взят под стражу – уже по обвинению в сексуальном насилии над дочерью. Защита Дмитриева считает обвинения необоснованными.
- Рассмотрение второго дела Дмитриева проходит в том же Петрозаводском городском суде, но уже в закрытом режиме.
- В марте этого года суд продлил арест главе карельского отделения "Мемориала" до 25 июня.
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