Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Крупнейшая немецкая газета Bild, ежедневный тираж которой составляет около трёх с половиной миллионов экземпляров, поместила на первую полосу понедельничного номера выкройку еврейской кипы.
Таким образом издание отреагировало на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна.
На прошлой неделе Кляйн заявил, что в целях безопасности евреям, проживающим в Германии, лучше отказаться от появления в кипах в публичных местах. Чиновник мотивировал это ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и всё большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.
Слова Кляйна возмутили президента Израиля Реувена Ривлина. В ответ он напомнил, что у властей Германии есть обязательства перед еврейской общиной, и предостерёг правительство ФРГ от уступок антисемитам.
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