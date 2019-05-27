Крупнейшая немецкая газета вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Крупнейшая немецкая газета Bild, ежедневный тираж которой составляет около трёх с половиной миллионов экземпляров, поместила на первую полосу понедельничного номера выкройку еврейской кипы.

Таким образом издание отреагировало на заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна.

На прошлой неделе Кляйн заявил, что в целях безопасности евреям, проживающим в Германии, лучше отказаться от появления в кипах в публичных местах. Чиновник мотивировал это ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и всё большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.

Слова Кляйна возмутили президента Израиля Реувена Ривлина. В ответ он напомнил, что у властей Германии есть обязательства перед еврейской общиной, и предостерёг правительство ФРГ от уступок антисемитам.