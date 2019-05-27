При въезде в Китай у россиян могут просматривать личную переписку

Миграционные власти Китая ужесточат контроль при въезде в страну, предупредило Генеральное консульство России в Гуанчжоу. Пограничники могут проверить содержимое мобильных телефонов, включая видео- и фотоматериалы, электронные документы и переписку в мессенджерах. Из-за информации, которую китайские пограничники сочтут неприемлемой, путешественнику может быть отказано во въезде.

Если миграционная служба обнаружит несоответствие цели поездки той, что была заявлена при получении визы, турист будет отправлен обратно в страну, откуда прибыл. В ожидании обратного рейса он будет содержаться в специальном помещении, куда запрещён доступ сотрудникам консульства или авиакомпании.