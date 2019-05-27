"Иконами так иконами". Три церкви и полбольницы в день

Вчера патриарх Кирилл похвастался тем, что в России строится по три храма в сутки. Похвастался он этим, находясь не в России, а в Европе, после освящения нового храма РПЦ в Страсбурге:



"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается. Я не ошибаюсь, – добавил патриарх, – мы построили 30 тысяч храмов за десять лет, то есть в среднем – по три храма за каждые 24 часа".

На самом деле цифра эта совсем не новая – то же самое ещё в декабре 2017 года говорил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Но из уст Илариона эта цифра не вызывала такой бурной реакции, как когда её произнёс сам патриарх.

Сергей Шнуров:

На небе,как известно, Трое

Отец, Сын и, конечно, Дух.

Им на земле хоромы строят,

Имея почести в виду.

За сутки три, что символично

И даже канонично строго.

Пусть не хватает нам жилищ, но

Где же Богу жить, ей-богу.

Больницы, школы, даже скверы

Пусть погодят, это не к спеху

Нам тут без православной веры

Болеть, гулять, работать <нечего>

Рустем Адагамов:

Пока весь цивилизованный мир движется вперед, развивает технологии, образование, медицину, русские катятся назад, застраивая свои города и села лавочками для продажи свечек и крестиков. И всё для чего? Чтобы церковники жили лучше, богаче, сытнее. Потрясающе, конечно.

Андрей Жуков:

Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?

— Economy. Just economy.

— Спасибо. Иконами так иконами.

Павел Соболев:

Первый храм съешь сам, вторым поделись с другом, третий отдай врагу

​Татьяна Шмидко:

А вы не замечали на старинных картинах русской глубинки огромные храмы над скудными домишками селян? Стоят, как ковчеги благополучной жизни в океане бедности. И сейчас то же самое - каста жрецов над рабами.

​Александр Фельдман:

Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют, воруют и построили 300 тысяч новых храмов.

​Кирилл Лятс:

РПЦ не знает срама -

Строит в сутки по три храма.

Больше тысячи за год,

Ничего их не <беспокоит>:

То, что паства голодает,

Как за газ платить, не знает,

То, что в школах негде ссать -

Лишь до ветру выбегать.

Что народ живет с землицы,

Закрываются больницы,

Но попьё, служа посты,

Тратит деньги на кресты.

Чтоб засрать мозги народу,

Чтоб застроить всю природу,

Чтоб могла бы, Божья мать,

Церковь бабки собирать.

Александр Рыклин:



Я, товарищи, хочу высказаться по поводу темпов строительства культовых сооружений православной направленности... Вчера руководитель их организации сказал, что они сдают по три храма в день.... Тут многое не вполне ясно... Например, считает ли он только рабочие дни или выходные и праздничные тоже? Если с выходными, очень много получается, больше тысячи в год... У нас столько места нет. Если так дело дальше пойдет, через десять лет тут одни церкви будут... Из одного храма вышел, сразу уткнешься в другой... Для магазинов и кинотеатров, детских садов и школ места уже не останется... Мы тогда совсем затоскуем...Но и ограничивать нельзя в этом вопросе - у нас же свобода вероисповедания. Все имеют право строить, сколько хотят. Но выход, мне кажется, есть!

Я бы на месте правительства выделил бы РПЦ территорию, скажем, в сто тысяч квадратных километров где-нибудь за Уралом. (Но не сразу за Екатеринбургом... От греха)... Через десять лет там среди сосен и лиственниц будет десять тысяч церквей. Ну, красота же! Вы только представьте, какое это будет святое место! Из больших городов можно организовать недорогие паломнические чартеры... Ну, эти - Сухие суперы...

Другой вариант - возводить храмы вдоль китайской границы... Но тогда уже прямо стенка к стенке ставить... Пару проходов оставить и все... А тут не надо... Тут уже есть...

​Андрей Шипилов:

РПЦ обнародовала список регионов, где наблюдается недообеспеченность населения храмами. Сдаётся мне, что пацаны не понимают, что это у них дело обстоит ровно наоборот. Это у них наблюдается переобеспеченность населения попами.

Следите за руками:

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Русская православная церковь строит в среднем 3 храма в сутки. Три. Храма. В. Сутки.

Шах и мат Вам, глупые строители жилых кварталов, бизнес-центров и ТРЦ. Вот где стахановские темпы, вот где подлинная прибыль, вот куда нужно нести свои денежки. Продвинутые миллиардеры из Екатеринбурга, видимо, при информации и уже во всю развивают это направление.

Ну и потом, всегда можно продать свою недвижимость - "Готовый бизнес с минимумом времени на участие. Храм ухоженный, стоит на хорошем городском маршруте со всеми необходимыми лицензиями. Ежедневная выручка наличными. Священник имеется, ответственный - сам ведет учет." Так?

Аббас Галлямов:

Интересно, а мысль о том, чтобы назначить патриарха премьер-министром, не оскорбит чувств верующих? Он же по три храма в день строит, это ж какая эффективность! Может он и экономику расшевелить сможет?

Мария Арбатова:

Ничего личного, только бизнес.

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет", - объявил г. Гундяев, хотя Пасхальную службу в этом году посетило только 3% населения, хотя тысячи храмов стоят разбитыми, хотя стране не хватает больниц.

Больницы и школы – главное, что вспоминают по поводу стахановских темпов строительства храмов.

​Александр Фельдман:



Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки. Для сравнения: в среднем по России за сутки возводится чуть более половины школы. При этом уменьшается количество больниц, детсадов и вузов

​Евгений Шестаков:

Валерий Соловей пишет, что каждый день в России открываются три храма и закрывается одна больница. Со скрытой такой издевочкой пишет, как будто храм - это не больница. А это лучше, чем больница. Во храме простой и понятный батюшка (а не проктоокулист какой-нибудь) окурит тебя ладаном от духовных паразитов, опрыскает от тараканов в голове и даст поцеловать руку с перстнем, который дороже твоей машины. Зуб ты и сам себе ниткой выдернешь, а от дьяволовой челюсти, заточенной врагами России на камне подлых сомнений, твою жопу спасет лишь крест, раздающий благодать Божию сквозь любые стены и помещения. Прочь, белые халаты и колпаки! Настоящий врач носит чёрное, топчет латынь ногою и борется не с твоей болезнью, а с Сатаной, который дёргает тебя за ручки, ножки и письку

​Эль Мюрид:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в СССР не удалось построить "счастливой жизни без Бога", а сейчас в стране строят "по три храма в сутки"

Трудно сказать, насколько был несчастлив лично Кирилл при СССР, но три храма в сутки - не совсем то достижение, которым стоит гордиться в 21 веке. Особенно в современной России. Не три завода, не три школы или три больницы в сутки. Не три "Калибра" даже, что при бушующем военном психозе и откровенной милитаризации всей жизни страны было хотя бы логично. Три храма.

Стоит вспомнить, что по всем опросам и исследованиям, по всей стране число людей, принимающих регулярное участие в церковных мероприятиях и живущих жизнью прихожан и "захожан" (людей, нерегулярно, но все же посещающих службы и праздники) достигает по верхней планке (то есть, самой оптимистичной оценке) не более 4% населения. И число это довольно статично из года в год. По сути, православие - это не столько потребность, а скорее, культурная традиция, не требующая своего формального подтверждения соблюдением всех обрядов и норм.

Впрочем, красиво жить не запретишь, а в свете тотального засекречивания российского бюджета задавать вопрос - за чей счет этот праздник жизни, совершенно нелепо. У страны есть много разных проблем, на решение которых катастрофически не хватает денег (во всяком случае, так уверяют нас наши правители). Видимо, эти проблемы не столь важны, как квадратно-гнездовое строительство новодельных культовых учреждений в темпах, которые превышают темпы индустриализации страны в начале 30 годов, когда строилось в среднем по 2,6 предприятия в сутки. Хотя бы в чем-то удается новой России обогнать проклятый Советский Союз.

Нашлись и люди, которые поймали патриарха на арифметической ошибке и обнаружили, что ситуация ещё серьезнее.



Сталинслав Щукин:



"Я не ошибаюсь, – добавил патриарх, – мы построили 30 тысяч храмов за десять лет, то есть в среднем – по три храма за каждые 24 часа". Если одно на другое поделить, выходит 8,2 храма в день.

Но есть у церкви и защитники, хотя на этот раз их значительно меньше:

Мария Саруханова:

Восстанавливают разрушенные, что в этом плохого? Или пусть лучше будут строить по 3 бара в день? Или по три ресторана или многоэтажки? У каждого своё мнение конечно, очень жаль что мы начинаем так относиться к Богу. Во время беды страшной, кажущейся неизбежной мы все вспоминаем о том что нас кто то создал и ищем его. В храм мы ходим не к людям, а к Богу для того что бы изложить свою боль и ждем с надеждой его помощи.

Фёдор Клименко:

Так пусть каждый занимается своим делом: Церковь и верующие строят храмы, а власть и ученые детские сады, больницы, школы и планетарии. А по плодам узнаете, кто построил лучше, качественнее и не разворовал.

Владимир Легойда:



По поводу того, много храмов или мало, храма при МГИМО и проч. Прошу вас сходить в любое воскресенье на литургию в храм при МГИМО и потом вернуться к нашему разговору. Обратите внимание, пожалуйста, что в этом храме (как и во многих других) в воскресный день – две литургии: ранняя и поздняя. Если служить одну, будут стоять на улице.



В 2007 году Институт общественного проектирования провел масштабное исследование, которое вышло в виде книги "Вся Россия" (15 000 face-to-face интервью). Там убедительно показано, как строительство храмов неизбежно приводит к увеличению прихожан. Социология. Поппер, Карл!))



Согласитесь, было бы странно, если бы Церковь к этому не стремилась. Мы верим в Христа и искренне хотим, чтобы о Боге, Который есть Любовь, знало как можно больше людей. (Полагаю, мы же не будем с вами обсуждать тезис "попы строят храмы, чтобы больше денег срубить с наивных прихожан"). Я убеждён в том, что вера меняет человека и общество в лучшую сторону. Иначе сейчас не писал бы этот текст.



Я совершенно согласен с вами, что нам нужны детские сады и доступность вузов. При этом считаю ошибочным и даже опасным рассматривать сады, вузы и храмы как альтернативы друг другу. Нужно всё.

Но правы, скорее всего, те, кто призывает обратить внимание не на саму церковь, а на предоставляемые ей условия:

Николай Лашко:

Успешная бизнес модель без налогов и проверок. Стоит применить ко всему бизнесу и будет тот же результат

Анатолий Роговский:

Зря вы тут на владыку-то набросились. Просто действует рыночный закон, бизнес, пока он рентабелен, должен расширяться. А вот обложат сей бизнес как в хрущевские времена налогом и сокращение количества культовых зданий начнется. Причем новоделы, развалятся быстрее древних, которые сейчас в развалинах.