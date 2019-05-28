На блогера из Смоленска составили протокол из-за картинки с Путиным

На блогера Сергея Командирова из Смоленскасоставили административный протокол из-за картинки с изображением президента России Владимира Путина с нецензурной надписью под новостью о штрафе по статье о неуважении к власти.

Как сообщает издание "7×7" со ссылкой на документ, блогер разместил "в открытом доступе фото с изображением президента РФ Путина и текст “Знает каждый гражданин кто… № 1".

Так Командиров прокомментировал пост "ВКонтакте" о первом деле по статье о неуважении к власти в отношении Юрия Картыжева из Новгородской области. Суд оштрафовал Картыжева на 30 тысяч рублей.

Комментарий Командирова сопровождался сообщением: "Чекайте — не засудят, "кишка тонка", всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить", — цитирует "Медиазона".

По словам блогера, участковый при составлении протокола посоветовал ему признать вину, чтобы получить минимальное наказание, однако Командиров отказался.

Закон об ответственности за оскорбление власти и государственных символов в интернете был принят в конце марта. Нарушителям грозят до 100 тысяч рублей штрафа или административный арест сроком до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Большая часть случаев связана с оскорблением Владимира Путина. 27 мая был составлен протокол на соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за твита с видеозаписью с оглашения решения по первому известному в России делу о неуважении к власти.