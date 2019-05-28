Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее государственным и муниципальным учреждениям закупать импортные вина с 1 июля. .Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Под запрет, в частности, попали виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина. Мера принята для поддержки отечественного виноградарства и виноделия, следует из справки к постановлению.

Ограничение касается только государственных закупок, оно не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах.

В 2016 году Медведев подписал распоряжение о запрете закупок для государственных учреждений целого ряда иностранных товаров, включая рыбную и мясную продукцию, молоко, рис, сахар, сливочное масло и пищевую соль. Подобные меры, как и сейчас, были приняты для поддержки российских производителей.