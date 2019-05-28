Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее государственным и муниципальным учреждениям закупать импортные вина с 1 июля. .Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
Под запрет, в частности, попали виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина. Мера принята для поддержки отечественного виноградарства и виноделия, следует из справки к постановлению.
Ограничение касается только государственных закупок, оно не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах.
В 2016 году Медведев подписал распоряжение о запрете закупок для государственных учреждений целого ряда иностранных товаров, включая рыбную и мясную продукцию, молоко, рис, сахар, сливочное масло и пищевую соль. Подобные меры, как и сейчас, были приняты для поддержки российских производителей.
- В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" утверждалось, что Медведев через некоммерческие фонды и доверенных лиц владеет недвижимостью в России и за границей, а также виноградниками в Краснодарском крае и Италии.
- В январе СМИ со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщили, что бизнесмены Геннадий Тимченко и Владимир Колбин купили винодельню в Краснодарском крае рядом с так называемым "дворцом Путина" под Геленджиком. Винодельня "Усадьба Дивноморское" выпускает премиальные и игристые вина. В состав хозяйства входит 47 гектаров. Его выручка в 2017 году составила 164 миллиона рублей.
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