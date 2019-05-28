Полиция Косова задержала россиянина, сотрудника миссии ООН

МИД России потребовал немедленно освободить россиянина, задержанного полицией частично признанной Республики Косово. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощёков был задержан во вторник во время спецоперации полиции Косова в районах, населённых сербами. Задержанный россиян находится в больнице с травмами. Власти Косово заявили, что он оказал сопротивление полиции. Краснощёков обладает дипломатическим иммунитетом, напомнил российский МИД.

Во вторник полиция в Косове провела рейды на территориях четырёх населённых сербами муниципалитетов частично признанной республики. Не менее 19 человек, в том числе не менее 7 сотрудников полиции и таможни сербского проихсождения, задержаны по подозрению в причастности к организованной преступности.

Представитель миротворческих сил ООН в регионе заявил новостному агентству "Танюг", что рейды полиции проходят на всей территории Косова и не направлены против сербов. В то же время директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил агентству Associated Press, что полиция пытается запугать и изгнать сербов из частично признанной республики.

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в полную боевую готовность.