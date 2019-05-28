В Косове освобождён россиянин - сотрудник миссии ООН

В частично признанной Республике Косово освободили гражданина России, ранее задержанного полицией. Об этом сообщили российским агентствам в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, сотрудником которой является Михаил Краснощёков.

Ранее в миссии заявили о задержании двух её сотрудников. О гражданстве второго сотрудника не сообщается. Специальный представитель генерального секретаря и глава Миссии ООН в Косове Захир Танин призвал к немедленному освобождению сотрудников ООН, добавив, что любой ущерб персоналу ООН повлечет за собой дипломатическую и международно-правовую реакцию.

МИД России потребовал немедленно освободить россиянина.

Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощёков был задержан во вторник во время спецоперации полиции Косова в районах, населённых сербами. Сообщалось о том, что он находится в больнице с травмами. Власти Косово заявили, что он оказал сопротивление полиции.

Во вторник полиция в Косове провела рейды на территориях четырёх населённых сербами муниципалитетов частично признанной республики. Не менее 19 человек, в том числе не менее 7 сотрудников полиции и таможни сербского проихсождения, задержаны по подозрению в причастности к организованной преступности.

Президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в полную боевую готовность.