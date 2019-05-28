В крупнейшей зелёной зоне Москвы вырубят сотни тысячи деревьев

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе согласовал проект постройки так называемой Северо-Восточной хорды, которая заденет крупнейшую зелёную зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города – национальный парк Лосиный Остров. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Строительство планируют начать уже этим летом.

Издание The Village уточняет, что по плану шестиполосная дорога будет проходить ровно через парк, из-за чего придётся вырубить большое количество деревьев. Экологи, в свою очередь, считают, что строительство может нанести фауне Лосиного Острова, где обитают сотни лосей, пятнистых оленей, кабанов, зайцев, а также четыре вида птиц, занесённых в Красную книгу, непоправимый ущерб.

По словам эксперта по особо охраняемым территориям Михаила Крейндлина, "лоси рядом с новой трассой жить не станут и уйдут в глубь леса, а мелкие животные никуда не уйдут и погибнут". Кроме того, если раньше животные могли перейти через дорогу и оказаться в Горенском лесопарке, то теперь для этого им понадобится перейти две трассы, что уменьшает их шансы на выживание.

Ранее сообщалось, что в Лосином Острове планируют вырубить сотни тысяч деревьев – ради сооружения дублёра Щёлковского шоссе и крупного торгового центра, строительством которого занимаются компании, доли в которых принадлежат сыну генпрокурора России Артёму Чайке.

Власти хотят изъять у национального парка 140 гектаров земли, что больше площади парка имени Горького. Сейчас проект постановления об изъятии находится на согласовании в правительстве. Известно, что просьба о застройке части территории Лосиного Острова поступила премьер-министру Дмитрию Медведеву от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

При этом ущерб от вырубки леса власти предлагают компенсировать присоединением к Лосиному Острову других зелёных территорий – в частности, части парка Сокольники, а также Горенского и Монинского лесничеств. Как отмечает The Village, на самом деле это ничего не компенсирует: вместо отнятых у национального парка зелёных зон к нему будут присоединены территории, где уже и так растут деревья. Более того, Горенское и Монинское лесничества никак не связаны с Лосиным Островом: первое отделяет от национального парка Щёлковское шоссе и поселок Восточный, второе находится ещё дальше – сразу за несколькими населенными пунктами.

The Village также отмечает, что в марте 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии России предложило сократить минимальную площадь охранной зоны вокруг заповедников, на которой запрещены основные виды хозяйственной деятельности, в двести раз: с одного километра до пяти метров. В случае принятия подготовленного министерством документа, в пяти метрах от Лосиного Острова можно будет официально строить торговые центры или жилые комплексы. Более того, проект предполагает разрешить в охранных зонах любительскую охоту, выборочную рубку леса, а также разведку и добычу полезных ископаемых.

Эксперты считают, что вырубка Лосиного Острова может привести к массовым протестам. Недовольные строительной политикой властей граждане уже запустили интернет-петицию в защиту границ национального парка, собрав на данный момент более 128 тысяч подписей.

Жители ближайших к парку районов также обратились в Минприроды, администрацию президента, прокуратуру, правительство, министерство транспорта и Госдуму. Они указывают на нарушение закона "Об особо охраняемых природных территориях", который запрещает отчуждение из федеральной собственности "земельных участков, расположенных в границах государственных природных заповедников", а также на решения Верховного суда, который неоднократно признавал, что у нацпарков нельзя отнимать земли.

Кроме того, проект застройки Лосиного Острова прямо нарушает положение о национальных парках. По мнению эколога Общероссийского народного фронта Антон Хлынова, это опасный прецедент, поскольку "произвольно меняются границы особо охраняемых природных территорий в угоду бизнесу".