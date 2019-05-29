В Праге вручена премия Рудолфа Медека за вклад в российско-чешские отношения. Ее лауреатами стали журналист и правозащитник Томаш Влах, работавший в Чечне и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также кинорежиссер Марта Новакова, снявшая фильм о русской поэтессе Анне Барковой.

Премия Рудолфа Медека учреждена в 2008 году и вручается ежегодно. Среди её лауреатов – деятели культуры, науки или политики, внесшие вклад в российско-чешские или чехословацко-советские отношения, занимающиеся исследованиями ключевых событий, произошедших в Центральной и Восточной Европе в XX веке, а также развитием демократии.

Их, по итогам совместного обсуждения, выбирают сотрудники Славянской библиотеки в Праге, где хранится обширный архив русских и украинских эмигрантов, оказавшихся после революционных событий начала прошлого века в Чехословакии, а также общественной организации "Русская традиция", которая объединяет эмигрантов новой волны и издает журнал "Русское слово".

Директор Славянской библиотеки Лукаш Бабка объясняет, почему в этом году решено вручить две премии: "Оба лауреата этого года имеют богатые биографии. Томаш Влах работает журналистом с середины 1990-х годов и часто пишет о странах, появившихся после распада Советского Союза, особенно на Кавказе и в Азии, а также на Ближнем Востоке и Балканах. Он ездит во все страны, которыми занимается и рассказывает о тех регионах, в которых проходят или возможны вооруженные конфликты и гражданские войны. Томаш Влах занимался также гуманитарными проектами в чешской неправительственной организации "Человек в беде". До того момента, пока у этой организации не забрали лицензию, он работал в Донецке. Марта Новакова по образованию русист и одновременно является кинематографистом. Она занимается русским фильмом и чешско-российскими культурными отношениями. Премию мы вручаем ей за два результата ее работы. Это фильм "8 глав безумия" о русском поэте Анне Александровне Барковой, прожившей более 20 лет за колючей проволокой советского ГУЛАГа, а также три документальных фильма, в которых описаны судьбы граждан Чехословакии, прошедших через систему ГУЛАГа".

По словам Лукаша Бабки, премия – нематериальная, ее целью является поблагодарить за развитие чешско-русских отношений, особенно на поприще науки и культуры: "Нам интересны люди, которые занимаются проблематикой российско-чешских и украино-чешских отношений, изучением деятельности Чехословацкого корпуса (национальное добровольческое воинское соединение, сформированное в годы Первой мировой войны на территории России – РС), русской и украинской эмиграции в межвоенную Чехословакию, истории Подкарпатской Руси, когда она была частью Чехословакии. Для нас важны и даты, связанные с историей чехословацко-российских отношений: 1945, 1948, 1968, 1989 годы. Лауреаты премии – не только ученые, но и журналисты, переводчики, режиссеры, писатели и поэты".