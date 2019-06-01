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Рожденные после СССР

Когда уходит детство. Эфир в 19:05

Алекс Прейгер

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Зачем нужны дети и почему последние не хотят взрослеть

Зачем нужны дети и почему последние не хотят взрослеть обсуждаем со студенткой департамента психологии НИУ ВШЭ Еленой Воеводиной, психологом, специалистом центра "Перекресток" Ильей Хломовым и научным руководителем Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Катериной Поливановой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

Видео доступно после выхода программы в эфир.

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