Когда уходит детство. Эфир в 19:05

Зачем нужны дети и почему последние не хотят взрослеть обсуждаем со студенткой департамента психологии НИУ ВШЭ Еленой Воеводиной, психологом, специалистом центра "Перекресток" Ильей Хломовым и научным руководителем Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Катериной Поливановой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

Видео доступно после выхода программы в эфир.