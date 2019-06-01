Когда уходит детство. Эфир в 19:05

Зачем нужны дети и почему последние не хотят взрослеть обсуждаем со студенткой департамента психологии НИУ ВШЭ Еленой Воеводиной, психологом, специалистом центра "Перекресток" Ильей Хломовым и научным руководителем Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Катериной Поливановой.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.
Видео доступно после выхода программы в эфир.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.