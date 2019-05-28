В новый состав ВАК не включили сооснователя "Диссернета"

Российское правительство опубликовало список новых членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Среди них нет сооснователя сайта "Диссернет" биолога Михаила Гельфанда.

По словам ученого, правительство отказалось включить в комиссию ряд его коллег, которые вместе с ним голосовали за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Сооснователь сайта "Диссернет" упомянул в том числе экономиста Александра Муравьева, научного руководителя Госархива Сергея Мироненко, профессора Высшей школы экономики, историка Игоря Данилевского и еще нескольких ученых.

При этом не подтверждено, что все они, как Михаил Гельфанд, выдвигали свою кандидатуру в новый состав ВАК. Сооснователь "Диссернета" также выразил мнение, что в Высшей аттестационной комиссии все же осталось много "достойных людей", которые во время закончившегося срока пытались выявлять случаи плагиата.

По мнению биолога, против его участия в работе комиссии лично выступал её председатель, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Гельфанд объясняет это тем, что "Диссернет" разоблачал плагиат в научных работах "всяких жуликов", которыми он называет людей, получивших научные степени в результате некорректных заимствований.

При этом, по его словам, самым весомым нарушением нужно считать выбор на третий срок председателя ВАК Владимира Филиппова. Это случилось вопреки положению о комиссии, которая запрещает своим членам состоять в ВАК дольше, чем на два срока.