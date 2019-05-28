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В новый состав ВАК не включили сооснователя "Диссернета"

Биолог и сооснователь сайта "Диссернет" Михаил Гельфанд

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Российское правительство опубликовало список новых членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Среди них нет сооснователя сайта "Диссернет" биолога Михаила Гельфанда.

По словам ученого, правительство отказалось включить в комиссию ряд его коллег, которые вместе с ним голосовали за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Сооснователь сайта "Диссернет" упомянул в том числе экономиста Александра Муравьева, научного руководителя Госархива Сергея Мироненко, профессора Высшей школы экономики, историка Игоря Данилевского и еще нескольких ученых.

При этом не подтверждено, что все они, как Михаил Гельфанд, выдвигали свою кандидатуру в новый состав ВАК. Сооснователь "Диссернета" также выразил мнение, что в Высшей аттестационной комиссии все же осталось много "достойных людей", которые во время закончившегося срока пытались выявлять случаи плагиата.

По мнению биолога, против его участия в работе комиссии лично выступал её председатель, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Гельфанд объясняет это тем, что "Диссернет" разоблачал плагиат в научных работах "всяких жуликов", которыми он называет людей, получивших научные степени в результате некорректных заимствований.

При этом, по его словам, самым весомым нарушением нужно считать выбор на третий срок председателя ВАК Владимира Филиппова. Это случилось вопреки положению о комиссии, которая запрещает своим членам состоять в ВАК дольше, чем на два срока.

  • ВАК – комиссия, состоящая из около 130 членов, которых выбирают на трёхлетний срок. В 2016–2019 годах 93 из них включили в принимающий решения президиум. ВАК курирует работу диссертационных советов российских университетов и проверяет уже защищенные диссертации.
  • В 2017 году ВАК проводила проверку научной работы министра культуры Владимира Мединского, которого подозревали в плагиате при написании докторской диссертации. В результате разбирательства было принято решение не лишать Мединского ученой степени.
  • В марте этого года ВАК подтвердила плагиат в диссертации депутата Госдумы Евгения Москвичева и лишила его научной степени.

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