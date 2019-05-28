"Племянницей русского олигарха" на видео со Штрахе оказалась студентка

СМИ выяснили личность девушки, которая в 2017 году встречалась на Ибице с тогдашним вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе и представлялась "племянницей российского олигарха". Как пишет австрийская газета Die Kronen-Zeitung, на самом деле эта девушка была боснийской студенткой. За участие в создании видео со Штрахе ей платили около семи тысяч евро в сутки.

По данным журналистов, девушку на роль племянницы российского олигарха выбирали на основе информации о личной жизни Штрахе. На встрече с ним студентка обсуждала возможное финансирование со стороны России перед выборами в австрийский парламент.

Видео было опубликовано две недели назад. После этого Штрахе подал в отставку, в Австрии развалилась правящая коалиция, а национальный совет страны вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.

Сам Штрахе заявляет, что не нарушил закон. Сейчас его встречу с подставной "племянницей российского олигарха" проверяет прокуратура. Тем временем оппозиция обсуждает возможность проведения новых парламентских выборов.