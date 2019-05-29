Роскомнадзор потребовал удалить видео протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского издания E1.ru удалить с YouTube-канала две трансляции недавних акций против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Об этом сообщили журналисты издания.

Ведомство объяснило это требование комментариями пользователей, в которых, по мнению прокуратуры, содержатся "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

В редакции E1.ru решили оставить трансляции, удаливвсе комментарии, таким образом, исключив причины, послужившие основанием для требования Роскомнадзора.

Накануне о схожем требовании Роскомнадзора рассказал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Он опубликовал видео с протестами в Екатеринбурге на своём канале "Дневник депутата". Прокуратура обнаружила в комментариях под видео призывы к экстремизму. Бондаренко сообщил, что удалил ролик по запросу регулятора.