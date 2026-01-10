"В опасном положении". Что будет по истечении договора СНВ-III

5 февраля истекает срок действия договора, ограничивающего количество развернутых российских и американских ядерных боеголовок. Впервые за более чем полвека ядерные программы Кремля и Вашингтона не будут ограничены. Что это значит и к каким последствиям может привести?

Москва "приостановила" действие договора New START (русское название – СНВ-III) в 2023 году в ответ на военную поддержку, оказанную США Украине. Вашингтон ответил аналогичным образом, фактически заморозив соглашение, хотя официально оно оставалось в силе.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предложил сохранить еще на один год основные условия договора, включая ограничение количества боеголовок, готовых к применению, до 1550 для каждой страны. Президент США Дональд Трамп тепло отреагировал на публичное обращение Кремля, заявив журналистам, что "это хорошая идея". Но недавние попытки Москвы официально закрепить соглашение были встречены молчанием. Государственный департамент США отказался комментировать статус ядерного договора, перенаправив запросы Радио Свобода на этот счет в Белый дом.

Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения (ЮНИДИР), сказал Радио Свобода, что нет никаких признаков того, что в последний момент срок действия основных положений договора будет продлен. "Я думаю, что в результате США примут меры по увеличению количества развернутых боеголовок", — считает Подвиг. По его словам, такое наращивание, по крайней мере в краткосрочной перспективе, может быть относительно простым делом — достаточно будет загрузить дополнительные боеголовки в существующее оружие, такое, как Minuteman III.

В настоящее время Америка располагает 400 межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) этой модификации, готовыми к запуску из шахт, расположенных на севере Великих равнин. Каждая ракета несет одну ядерную боеголовку в соответствии с положениями договора СНВ-III, но способна нести три. Каждая боеголовка, содержащаяся в конусообразном "возвращаемом аппарате", может отделиться на последнем участке полета ракеты, чтобы поразить различные цели.

Таким образом, утроить количество боеголовок, готовых к запуску, в американских межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования было бы просто.

"Я полагаю, что это можно сделать относительно быстро", — отмечает Павел Подвиг. Россия тоже способна установить дополнительные боеголовки на существующее оружие, увеличив свой арсенал, готовый к удару, примерно на 60 процентов, если будут отменены ограничения договора СНВ-III.

Одной из причин нежелания США ограничивать свой ядерный арсенал является появление третьей ядерной сверхдержавы, о чем в 2010 году, когда был подписан договор СНВ-III, практически не задумывались.

Самым большим изменением в области ядерного оружия является появление Китая как вызова для США и России

"Самым большим изменением в области ядерного оружия является появление Китая как вызова для США и России, обладателей крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия", — говорит Уильям Мун, бывший старший менеджер программы "Совместное сокращение угроз". Мун, имеющий опыт инспектирования российских военных ядерных объектов, подчеркивает, что "без более глубокого понимания намерений Китая США и Россия будут нерешительны в вопросах ограничения ядерных запасов и наоборот, будут стремиться к дальнейшей модернизации своего ядерного оружия".

В отчете Пентагона за 2022 год содержится оценка, что к 2035 году Китай "вероятно, будет располагать запасом около 1500 боеголовок".

Павел Подвиг говорит, что, поскольку в ближайшем будущем США, вероятно, столкнутся с двумя ядерными державами-конкурентами, "американцы говорят себе: «О, смотрите, у Китая есть около 300 шахт, значит, у них будет 300 ракет, а у нас нет достаточного числа боеголовок, чтобы поразить их». И план таков: «Мы развернем больше боеголовок и поразим все эти шахты»". Но, добавляет он, следствием этого может стать гонка вооружений, подобная той, что была во время "холодной войны". Ведь в результате Китай решит: ну, значит, нам нужно больше шахт.

Возможность начала новой гонки вооружений по окончании действия договора СНВ-III заставляет сторонников контроля над ядерным оружием призывать к возобновлению усилий по ограничению огневой мощи, способной уничтожить цивилизацию. Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, в интервью Радио Свобода отметил: "Большее количество ядерного оружия не приносит большей безопасности. Соединенные Штаты уже обладают огромными, разрушительными и в значительной степени неуязвимыми ядерными силами, которые более чем достаточны для сдерживания ядерного удара со стороны Китая, России и любого другого государства, обладающего ядерным оружием".

Человеческая цивилизация по-прежнему находится в опасном положении

По словам Кимболла, увеличение ядерной мощи России и США "может еще больше дестабилизировать взаимный баланс ядерного устрашения, создать нагрузку на и без того дорогостоящую и отстающую от графика программу модернизации ядерных сил США и побудить Китай ускорить наращивание своих ядерных сил".

На пороге вступления в неизведанную часть ядерной эры, говорит Кимбалл, "человеческая цивилизация по-прежнему находится в опасном положении, привязанном к существованию ядерного оружия и стратегиям ядерного сдерживания ядерных держав и их союзников".