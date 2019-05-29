ФОМ: самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в Магаданской области

Самый низкий электоральный рейтинг президента России Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты закрытого опроса фонда "Общественное мнение", проведенного для администрации президента.

Участникам опроса задали вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах президента, если бы они состоялись в следующее воскресенье. В Магаданской области за действующего главу государства готовы проголосовать 36 процентов респондентов. В среднем по стране этот показатель составил 48 процентов.

По данным того же опроса, худшие рейтинги "Единой России" оказались в Хабаровском крае. Там за партию власти готов проголосовать 21 процент опрошенных. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34 процента.

По официальным данным, на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин получил более 72 процентов голосов избирателей.

25 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о падении рейтинга доверия президенту Путину до исторического минимума – до 31,7 процента. Это минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром. Доверие к президенту стало снижаться c лета 2018 года на фоне повышения пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость и падения реальных доходов населения. Россияне не понимают, когда они станут жить лучше, прокомментировал результаты опроса руководитель ВЦИОМа Валерий Фёдоров.