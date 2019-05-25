Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину обновил исторический минимум

Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это — минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром. Доверие к политику продолжает снижаться после повышения пенсионного возраста.

В мае 2018 года в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4 процента респондентов, в первую неделю января ему доверяли 33,4 процента, в марте — только 32. Доверие к президенту стало снижаться c лета 2018 года на фоне повышения пенсионного возраста, увеличения налога на добавленную стоимость и падения реальных доходов населения.

В 2015 году глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказывал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45 процентов. Он был зафиксирован в марте 2005 года после монетизации правительство льгот.

При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому другому политику из опроса. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8 процентами — министр обороны Сергей Шойгу, на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (у него 13 процентов).

Также неизменным остаётся показатель одобрения Путина — он составляет 65,8 процента.