В Москве арестована сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона

Суд в Москве арестовал на два месяца сестру одного из самых богатых бизнесменов Молдавии Вячеслава Платона. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По данным следствия, Елена Платон участвовала в преступном сообществе вместе с братом Вячеславом и лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. На должности главы казначейства банка Moldindconbank она якобы списывала средства, отправленные из России в Молдавию для продажи валюты.

Операции осуществлялись при помощи подложных решений молдавских судов, принятых на основании поддельных документов об оплате госпошлин, отметили в следственном департаменте МВД России. По версии обвинения, всего по этой схеме в 2013 и 2014 годах было выведено почти 40 миллиардов рублей.

Первым арестованным по этому делу был Александр Коркин, акционер молдавского банка Victoriabank, владельцем которого якобы является Плахотнюк. Российские органы также добивались выдачи Вячеслава Платона, который в Молдавии отбывает наказание 17 лет лишения свободы, однако им в этом было отказано.