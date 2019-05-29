В Москве арестована сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона

Суд в Москве арестовал на два месяца сестру одного из самых богатых бизнесменов Молдавии Вячеслава Платона. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
По данным следствия, Елена Платон участвовала в преступном сообществе вместе с братом Вячеславом и лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. На должности главы казначейства банка Moldindconbank она якобы списывала средства, отправленные из России в Молдавию для продажи валюты.
Операции осуществлялись при помощи подложных решений молдавских судов, принятых на основании поддельных документов об оплате госпошлин, отметили в следственном департаменте МВД России. По версии обвинения, всего по этой схеме в 2013 и 2014 годах было выведено почти 40 миллиардов рублей.
Первым арестованным по этому делу был Александр Коркин, акционер молдавского банка Victoriabank, владельцем которого якобы является Плахотнюк. Российские органы также добивались выдачи Вячеслава Платона, который в Молдавии отбывает наказание 17 лет лишения свободы, однако им в этом было отказано.
- Брат Елены Платон стал главным обвиняемым по делу так называемого "Ландромата" – крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 миллиардов долларов (около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
- В феврале лидер прозападной Демократической партии Владимир Плахотнюк был избран на третий срок в качестве депутата парламента Молдавии. С 2010 по 2013 год он занимал должность вице-спикера парламента.
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