В Молдавии начался подсчёт голосов на парламентских выборах

В Молдавии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы, нался подсчёт голосов. По первым предварительным данным, Партия социалистов и Демократическая партия лидируют: 31 процент и 30 процентов голосов, соответственно. Оппозиционный блок ACUM набирает 19 процентов голосов избирателей, консервативная политическая партия ШОР получает 10 процентов.

Премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Адриан Канду похвалили "прозрачность" выборов, их "свободный и демократический характер".

Явка на выборах составила 49 процентов или 1 миллион 451 тысячу избирателей.

Предварительные результаты подтверждают, что основная борьба развернулась между президентской Партией социалистов, которую называют пророссийской политической силой, правящей Демократической партией олигарха Владимира Плахотнюка и проевропейским оппозиционным блоком ACUM. Шансы попасть в парламент есть у популистской партии "ШОР".

Общее число избирателей в Молдавии и за её пределами превышает 3,2 миллиона. На выборы прибыли более 4 тысяч наблюдателей, около 800 из них - иностранные наблюдатели.

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