Мечты сбываются? Россия на пути к газовому завоеванию Балкан

В деревне Шайкаш, в автономном крае Воеводина на севере Сербии, в конце мая без особой шумихи началось строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток". Это проект-суррогат неудавшегося "Южного потока", строительство которого было отменено в 2014 году из-за сопротивления Европейского союза. Опасения Запада по поводу российской монополии на газовом рынке Юго-Восточной Европы возобновились – до начала строительства "Турецкого потока" Сербия, как один из основных участников этого проекта, заявила о намерениях проигнорировать договорные обязательства с Евросоюзом и полностью пойти навстречу российским интересам.

Первый газопровод комом

Первый стык провалившегося проекта "Южный поток" сварили в конце октября 2013 года в Болгарии. В ходе церемонии, на которой присутствовал узкий круг сотрудников болгарского инистерства энергетики, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что проект имеет "чрезвычайную важность для энергетической безопасности всей Европы".

Когда через месяц в деревне Шайкаш на севере Сербии торжественно сварили первый шов сербского участка газопровода, прямую трансляцию этой церемонии можно было посмотреть на любом сербском национальном телеканале. Российский министр энергетики Александр Новак специально приехал тогда в Сербию, чтобы поприсутствовать на открытии "стратегического проекта века". На состоявшейся в деревне пресс-конференции Новак тогда заявил, что "сотрудничество России и Сербии по проекту "Южный поток" логично вписывается в рамки конструктивного партнерства наших государств, основанного на давних традициях дружбы российского и сербского народов".

Министр инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович на церемонии процитировала фразу, с которой начинается роман Льва Толстого "Анна Каренина": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". При этом она отметила, что Сербия готова стать членом "большой и счастливой российской семьи". Однако проект "Южный поток", задуманный как газопровод от Анапы через Черное море в страны Южной и Центральной Европы, отменили всего через год из-за сопротивления Евросоюза.

В Брюсселе посчитали, что странами-участницами проекта (в том числе Болгарией и Венгрией как странами Европейского союза) не были приняты меры для предотвращения российской монополии на поставки газа. Президент России Владимир Путин сравнил отмену проекта с разрывом романтических отношений: "Южный поток не может быть реализован в одностороннем порядке, если наши партнеры все еще думают... Это как в любви – она может быть счастливой, только если оба участника этого замечательного процесса хотят продолжать отношения". В декабре 2014 года Россия полностью отменила строительство из-за неопределенной позиции Болгарии и Сербии, которые решили "приостановить" строительство, пока Россия и Евросоюз не придут к компромиссному решению.

​Обещания инвесторов, что газопровод будет приносить Сербии прибыль от 200 до 500 миллионов евро в год и что к 2020 году Болгария получит 2,8 миллиарда евро дивидендов от участия в проекте, остались невыполненными. Сам "Газпром" оказался в минусе – отказ от проекта стоил российскому газовому гиганту около 800 миллионов евро.​

Вторая попытка

"Южный поток", общая стоимость которого оценивалась в 15,5 миллиарда евро, был рассчитан на поставку 63 миллиардов кубометров газа в год. Проект "Турецкого потока" гораздо менее амбициозен – его стоимость оценивается в 7 миллиардов евро, а пропускная способность – в 31,5 миллиарда кубометров (каждая нитка по 15,75 миллиарда кубометров). Газопровод будет состоять из двух ниток: одна предназначена для снабжения Турции, а вторая пойдет через системы газопроводов Болгарии, Сербии и Венгрии в хаб Баумгартен в Австрии.

В мае прошлого года правительство Венгрии и российский "Газпром" подписали соглашение о продлении “Турецкого потока” на территорию этой страны через Болгарию и Сербию. По словам министра энергетики Сербии Александра Антича, речь идет об "одном из важнейших стратегических проектов" для его страны, единственной участницы проекта, которая не входит в Евросоюз, хотя претендует на членство в нем (статус страны-кандидата Сербия получила еще в 2009 году).

В рамках реформ, которые должны обеспечить Сербии членство в ЕС, сербский Закон об энергетике включил в себя Третий энергетический пакет (ТЭП) – законодательство Евросоюза по либерализации газового и энергетического рынков. ТЭП направлен на усиление конкуренции и разрушение монополий. Согласно требованиям этого законодательства, владелец газопровода не может одновременно являться и поставщиком газа. Вопреки собственному законодательству и нормам Евросоюза, Сербское энергетическое агентство в марте этого года приняло решение сделать исключение для компании "Газтранс", в которой "Сербиягаз" владеет 49 процентами, а "Газпром" – 51 процентом акций, и де-факто позволить ей восстановить монополию на рынке. Кроме того, агентство практически освободило компанию от обязательства обеспечить конкурентам доступ к газопроводу: согласно их решению, компания "Газтранс" в течение следующих 20 лет имеет право быть единственным поставщиком газа через 88 процентов пропускной способности будущего газопровода. Совместная российско-сербская компания "Газтранс" – предприятие, основанное как офшорная компания в Швейцарии, – изначально называлось "Южный поток". Компания поменяла название после отмены одноименного проекта.

Сербия рискует попасть под политические санкции ЕС

В феврале этого года Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) позитивно оценило проект строительства "Турецкого потока", однако не дало пока свое окончательное согласие. ЕЭС настаивает на обеспечении условий, которые бы позволили сохранить конкуренцию. Там считают, что исключение из правил должно составлять не больше 70 процентов на болгарско-сербской границе и не больше 75 процентов на венгерско-сербской. "В связи с этим ЕЭС настаивает на проведении аукционов, которые будут доступны всем газопоставляющим компаниям", – рассказал Радио Свобода сотрудник Исследовательского форума Европейского движения в Сербии Владимир Медович. Эксперт отметил, что ЕЭС, помимо обеспечения конкуренции, требует от Сербии в соответствии с Третьим энергетическим пакетом отделить деятельность владельцев газопровода от деятельности поставщиков газа. "На мой взгляд, ЕЭС не даст свое окончательное согласие на строительство "Турецкого потока" до того, как Сербия не решит вопрос о собственности газопровода", – считает Медович.

​Он напомнил, что если Сербия а рамках строительства "Турецкого потока" откажется соблюдать условия, предусмотренные договорными обязательствами с ЕС, страна может попасть под политические санкции, такие как приостановление прав в связи с членством в Европейском энергетическом сообществе . Кроме того, Медович отметил, что Евросоюз может отказаться финансировать сербские проекты в области энергетики в будущем. В качестве крайней меры Брюссель может отказаться признавать сербские достижения в энергетической сфере в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. "Это могло бы заморозить дальнейшие переговоры между Сербией и ЕС", – подчеркнул эксперт. Медович считает, что именно от того, найдет ли Сербия способ соблюдать правила Энергетического сообщества, зависит судьба "Турецкого потока".​

Перспективы и альтернативы

"Меры Европейского энергетического сообщества не смогут остановить строительство "Турецкого потока", – считает Александр Ковачевич, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. Он говорит, что "Турецкий поток" имеет низкий потенциал: "Общий экономический эффект этого проекта будет практически незначительным. В таких странах, как Сербия, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, газ в основном используется в низкотемпературных процессах – для отопления, горячей воды и т.п.", –сказал Ковачевич, добавив, что сам трубопровод не принесет никакой экономической пользы в отсутствие крупных потребителей.

Общий экономический эффект этого проекта будет незначительным

Эксперт считает, что одним из способов эффективного использования газа в будущем может стать экспорт электричества на европейский рынок: "Увы, ни в одной из этих стран в данный момент нет инфраструктуры, которая позволила бы развитие такого бизнеса". Ковачевич подчеркивает, что пока нет даже потенциальных инвесторов в такую инфраструктуру. Он напомнил, что кредитоспособность российско-сербской компании "Трансгаз", которая строит "Турецкий поток", зависит не только от "Сербиягаза", но и от "Газпрома". "В теории "Газпром" мог бы принять решение инвестировать в экспорт электроэнергии. Я думаю, что газовый бизнес на Балканах в будущем будет развиваться в этом направлении", – сказал Ковачевич.

​По его словам, "​чтобы проект удался, поставщики должны быть конкурентоспособными, чтобы импорт и последующее использование газа могли считаться рентабельными. В нынешней обстановке это большая проблема".

В Секретариате Европейского энергетического сообщества считают, что есть альтернатива российскому газу. В интервью Балканской службе Радио Свобода директор Секретариата Янез Копач отметил, что "Сербиягаз" может покупать нужный газ у Венгрии или Австрии. На рынке этих стран, которые тоже участвуют в проекте "Турецкий поток", есть и другие поставщики, например, голландские и норвежские. В ЕЭС считают, что Сербия может покупать газ не только у "Газпрома". Однако там признают, что цены российского газа ниже. По словам Копача, мартовское решение Сербского энергетического агентства фактически не допускает конкуренции на сербском рынке – даже если бы появился новый поставщик, который предложил бы более дешевый газ, в нынешних условиях он практически не смог бы его конкурентно продавать.

Министр энергетики Сербии Александр Антич неоднократно заявлял, что у страны нет альтернативного источника газа: "Мы долго искали другое решение. В итоге пришли к выводу, что на Западных Балканах альтернативы российскому газу нет". Для строительства сербского участка "Турецкого потока" "Сербиягаз" взял кредиты у пяти банков в размере 70 миллионов евро. Гарант кредита – сербское государство. Помимо того, эксперты утверждают, что когда в начале следующего года "Газпром" прекратит транзит газа через Украину, Сербия может столкнуться с нехваткой газа.

"Пока неизвестно, прекратит ли Россия действительно поставки газа через Украину", – подчеркивает Владимир Медович. По его словам, если поставки через территорию Украины все же прекратятся, то на какое-то время альтернативы "Турецкому потоку" действительно не будет. "В долгосрочной перспективе страны Юго-Восточной Европы могли бы покупать газ из Азербайджана, Кипра или стран Ближнего Востока. В будущем это могло бы позитивно повлиять на энергетическую безопасность таких стран, как Сербия, которые в данный момент опираются исключительно на российский газ", – считает эксперт.

Что касается Болгарии и Венгрии, то, учитывая, что эти страны успешно выполнили все условия Третьего энергетического пакета, у Брюсселя не будет юридической возможности блокировать строительство "Турецкого потока". Газопровод соединит Сербию и Болгарию, у которых общей газовой магистрали до сих пор не было.​

В Турции свою нитку газопровода строят с мая 2017 года, на сегодня его приемная станция почти полностью готова. После завершения строительства этим летом должны начаться тестовые испытания между Анапой и населенным пунктом Кыйыкей в турецкой провинции Кыркларели. По словам директора "Газпрома" Алексея Миллера, пуск газопровода запланирован на конец этого года.