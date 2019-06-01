Декабрист ХХ века. Павел Литвинов. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности» – один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, Павел Литвинов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 1 июня 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова советский диссидент и политзаключенный Павел Литвинов
В новом выпуске «Культа личности» – один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, Павел Литвинов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 1 июня 2019 года в 20.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.