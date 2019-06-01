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Культ личности

Декабрист ХХ века. Павел Литвинов. Эфир в 20:05

Павел Литвинов в ссылке

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В гостях у Леонида Велехова советский диссидент и политзаключенный Павел Литвинов

В новом выпуске «Культа личности» – один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, Павел Литвинов.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 1 июня 2019 года в 20.05

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