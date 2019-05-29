Вперед, в СССР?

Владимир Путин предлагает засчитывать в трудовой стаж работу в странах постсоветского пространства. Что предлагают другие президенты стран бывшего СССР, собравшиеся на Евразийском Форуме? Похоже ли, что им хочется вернуться во времена Советского Союза? Обсуждают сопредседатель партии "Западный выбор" Константин Боровой, политолог из Казахстана Айдос Сарым, кандидат в президенты Белоруссии-2010 Ярослав Романчук, журналист Аркадий Дубнов. Ведущая Елена Рыковцева

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