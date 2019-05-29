Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил свои слова об ожидании "цветной революции", которая "спасёт" Россию. В интервью программе Fake News телеведущий заявил, что на самом деле он говорил об Украине, а именно – о причастности бывшего президента этой страны Виктора Януковича и его сына к коррупции.

"Украина была опутана мафиозной структурой, нельзя было установить новый бизнес. Шиномонтаж нельзя было даже открыть! Нельзя было открыть, я не знаю там, машиномойку, да хоть даже пирожковую нельзя было открыть без того, чтобы Януковичу с сынком, там у него не один сын был, не заплатить хоть копеечку!" – заявил Дибров.

На вопрос о том, почему телеведущий раньше не высказывался о Майдане, он ответил: "А почему я должен об этом высказываться? Я что, украинец? Это не моя профессия, есть профессионалы политической трескотни, вот пусть они за это деньги получают. Вот пусть они и отрабатывают свои деньги".

При этом Дибров вновь упомянул многомиллиардные состояния арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина и осужденного полковника МВД Дмитрия Захарченко. "Мне кажется, что общее место – ненависть к ворам и борьба с коррупцией … любой человек мог бы подписаться под каждый моим словом. Все против воров, естественно", – сказал телеведущий.

Ранее СМИ опубликовали аудиозапись со съемок программы "Секретная папка" телеканала Министерства обороны России "Звезда". Дибров – ведущий этой программы. На съемках очередного выпуска он отказался читать с суфлёра текст о "цветных революциях". "Цветные революции, мать твою! Давайте запишем программу! Я приветствую цветные революции! И жду, когда она произойдет на Дону! Чтобы повально всех воров!.. Как грузины погнали своих воров, вы знаете все?!" – кричал Дибров на записи.

Телеведущий также заявил сотрудникам "Звезды", что они "не сыновья [экс-главы ФСБ Николая] Патрушева", и что никто их "не поставит сельским хозяйством руководить". "Вас в банк не поставят руководить! Правда же? Так у вас нет, что ли, совсем никого самолюбия? И самосознания? Что ж вы творите! – кричал Дибров. – Я ведущий 30 лет на телевидении. Я уже сосать перестал. И ни у Ельцина, и ни у Гусинского. И ни у этого уголовничка".

Помимо программы "Секретная папка" Дибров ведёт шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, а во время последней президентской кампании в России телеведущий вёл встречу Владимира Путина с работниками завода ГАЗ и предлагал скандировать "Россия".