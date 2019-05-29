Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Челси" стал обладателем кубка Лиги Европы, обыграв "Арсенал" – 4:1

Смотреть комментарии

Лондонский "Челси" стал обладателем кубка Лиги Европы. Это второй по престижу европейский футбольный турнир. В финале "Челси" встречался с лондонским "Арсеналом". Матч закончился со счётом 4:1. Все голы были забиты во втором тайме.

В игре не участвовал игрок "Арсенала", гражданин Армении Генрих Мхитарян. Он пропустил финал, поскольку он проходил в столице Азербайджана Баку. Руководство клуба, как писали СМИ, опасалось нападения на Мхитаряна – из-за того, что он посещал Нагорный Карабах, который власти Азербайджана считают оккупированной территорией.

Матч между "Арсеналом" и "Челси" стал первым европейским клубным финалом, сыгранным в Азербайджане.

/**/ /**/ /**/ Игрок футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян
Смотри также

Игрок "Арсенала" не поедет на финал Лиги Европы из-за возможной атаки

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG