Лондонский "Челси" стал обладателем кубка Лиги Европы. Это второй по престижу европейский футбольный турнир. В финале "Челси" встречался с лондонским "Арсеналом". Матч закончился со счётом 4:1. Все голы были забиты во втором тайме.

В игре не участвовал игрок "Арсенала", гражданин Армении Генрих Мхитарян. Он пропустил финал, поскольку он проходил в столице Азербайджана Баку. Руководство клуба, как писали СМИ, опасалось нападения на Мхитаряна – из-за того, что он посещал Нагорный Карабах, который власти Азербайджана считают оккупированной территорией.

Матч между "Арсеналом" и "Челси" стал первым европейским клубным финалом, сыгранным в Азербайджане.