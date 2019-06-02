"Мы – не декорация!" Карельская деревня против студии Никиты Михалкова

В старинной карельской деревне Кинерма местные жители выступают против съемок фильма студии Никиты Михалкова. По сценарию в деревне собираются снимать пожар – люди боятся, что их дома могут сгореть.

Киностудия "Дрова"

"Уважаемые гости деревни! Мы приносим свои извинения за изменения в виде деревни в худшую сторону. Так мы показываем свой протест против съемок кинофильма о подвиге пожарных. Съемки не только мешают жизни деревни, но и ставят под угрозу ее существование".

Объявления с таким текстом на русском, английском и финском языках встречают сегодня туристов одной из самых красивых деревень России – карельской Кинермы (этот статус официально Кинерма получила три года назад за сохранившуюся уникальную деревянную архитектуру). Местные жители просят прощения за то, что на фасадах старинных домов сейчас висят тряпки, куски брезента, плакаты. Так они протестуют против запланированных в деревне съемок фильма студии Никиты Михалкова, а именно – сцен пожара по соседству с деревянными зданиями XVI века постройки.

– Мне интересно, если бы мы создали в Кинерме свою кинокомпанию, мы бы также могли бесцеремонно приезжать, куда хотим, и устраивать съемки? Например, к режиссеру Никите Михалкову в Николину Гору, – говорит местная жительница Ольга Гоккоева.

Именно Гоккоева выступила инициатором этого протеста. По ее словами, брезент и тряпье будут висеть на фасадах деревенских домов до окончания съемок. На плакатах жители Кинермы написали слово "Firewood", что в переводе с английского означает "Дрова".

– Мы попытались обыграть в своем протесте название Голливуд и слово "firewood", но ведь, по сути, мы и есть "дрова" для кинематографистов, и тут возникают два вопроса – есть у нас чувство собственного достоинства и считаем ли мы Кинерму по-настоящему нашим культурным наследием, достойным сохранения и уважительного к нему отношения? Я рада тому, что нас поддержало в Карелии очень большое число людей, потому что когда мы двадцать лет назад начинали возрождать деревню, она никому, кроме нас, была не нужна. Нам удалось за это время донести до людей то, что это наше культурное наследие, а проблема у кинокомпании возникла из-за того, что у деревенских жителей оказалось чувство собственного достоинства, – пояснила Ольга Гоккоева.

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"Где дым, там и пламя"

– Я повел сегодня коз пастись, а там, на поле, стучат, пилят, козы у меня испугались, пришлось их домой гнать, – пожаловался на кинематографистов, разбивших свой лагерь вблизи Кинермы, деревенский старожил, 86-летний Иван Ершов.

Киносъемки превратились в напасть для тихой лесной деревни, где постоянно проживают всего семь человек. После того, как историческое карельское поселение впервые попало на экраны телевидения в сюжетах журналистов, в Кинерму потянулись не только многочисленные туристы, но и киногруппы. В 2014 году здесь снимали исторический сериал о крепостной крестьянке, в 2018-м – эпизоды фильма про финский концлагерь. По словам местных жителей, кинемотографисты не слишком церемонятся с местным населением. Одна из таких групп на время съемок фильма покрыла горбылем шифер на крыше бани Ивана Ершова, но возвращать ей прежний вид не стала, и хозяину пришлось самому отдирать горбыль и чинить крышу.

– Они очень были тяжелые люди, лезли везде и всюду, ничего не спрашивали, – говорит 76-летняя жительница Кинермы Анна Кузнецова. – Шесть или семь крыш испортили, а крыша – это главное для дома! Дорогу засыпали песком, и ничего за собой не убрали. Мы потом деревню сами приводили в порядок.

Когда осенью прошлого года в Кинерму приехали представители студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ", Анна Кузнецова сразу заявила, что жители деревни против того, чтобы памятники деревянного зодчества в очередной раз превращались в съемочную площадку. Но мнение местного населения никого не заинтересовало, а весной этого года выяснилось, что речь идет о съемках фильма-катастрофы "Огонь", посвященного подвигу пожарных.

– Девятого мая на поле привезли бревна и стали работать. Я подошла к ним и спросила, что тут будет, а мне сказали, что будут снимать фильм про пожарных. Жечь, мол, не будем, только дым пустим. Но где дым, там и пламя, – уверена Анна Кузнецова. – Целый месяц сюда возят доски, а на этой неделе привезли пять огромных машин сена! Я так расстроилась, всем говорю: "Вы видите, сколько сена? Это же моментом вспыхнет!" Наша деревня чудом сохранилась во время войны, бои обошли ее стороной, а сейчас мы и сами не знаем, сгорит она или нет. Двести метров до деревни! Вы представляете, если искра полетит?

Как отметила Анна Кузнецова, в Кинерме нет ни водоема, ни родников, местные жители пользуются водой из колодцев:

– Если дожди идут, у нас в деревне есть вода, а когда сухое лето, воды почти нет. В старое время, когда семьи были большие, ездили за водой на речку на лошадях за два километра. Случись пожар – воды набрать будет негде. В соседнем селе Ведлозере пирсы гнилые, и никто ничего не делает. Весной в селе дом сгорел: пять метров до озера, а воды взять не могли".

Кинематографисты – "диверсанты"

Дочь Анны Кузнецовой Ольга Гоккоева не стала полагаться на судьбу и отправила обращения республиканским властям и самому режиссеру Никите Михалкову, который возглавляет Союз кинематографистов России. Жительница Кинермы призвала его отказаться от съемок с использованием огня вблизи исторической деревни, где сохранились памятники деревянного зодчества.

"К тому, что к мнению местных жителей не прислушиваются, мы уже привыкли, имея предыдущий опыт двух съемок. Но услышав о том, что рядом с нашей деревней будет сниматься фильм "Огонь", во время которого будут сжигаться декорации, мы вынуждены встать на защиту своей деревни. В нашей деревне нет водоемов, ближайший подъезд к озеру для забора воды находится в селе Ведлозеро (6 км). Как бы нас ни убеждали в том, что МЧС будет вести сопровождение и не допустит пожара, нам кажется само создание риска возникновения пожара в таком месте недопустимым", – говорится в обращении Ольги Гоккоевой к Никите Михалкову.

Ответа на это письмо Ольга не получила, а карельские чиновники попытались успокоить население Кинермы тем, что сотрудники МЧС выдали кинематографистам рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности. В частности – на месте съемок предполагается провести опашку, чтобы огонь не мог затронуть лесные насаждения и перекинуться на территорию исторической деревни. Кроме того, во время самих съемок будут дежурить пожарные автоцистерны, а вблизи деревни выроют пожарный водоем.

На майском заседании Заксобрания Карелии руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова публично признала, что проведение съемок фильма-катастрофы вблизи исторической карельской деревни Кинерма не было согласовано ни с одним региональным органом исполнительной власти. По словам Алиповой, республиканские власти узнали о планах кинематографистов от местных жителей. При этом на вопрос депутатов, на каком основании кинематографисты возводят декорации для фильма, карельская чиновница ответила, что "съемки ведутся за пределами границ достопримечательного места".

– Предполагается вести съемки на территории совхоза "Ведлозерский", и основной вопрос, который возникает, – это защита земель лесного фонда, – сказала Юлия Алипова.

Депутат республиканского парламента Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", сравнила действия кинематографистов в Карелии с работой диверсантов. Она напомнила, что земельный участок, на котором планируются съемки пожара, имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения и должен использоваться для нужд сельского хозяйства. Депутат попросила республиканскую прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора проверить законность съемок фильма.

– Земли сельскохозяйственного назначения подлежат особой охране, а последствия пожара повлекут за собой ухудшение плодородного слоя почвы, – считает Слабунова.

Председатель депутатского комитета по экономической политике "единоросс" Лариса Жданова выразила в ответ опасение, что излишнее привлечение внимания к ситуации в Кинерме может негативно сказаться на туристической привлекательности Карелии.

– Мы развиваем туризм, и жители этой деревни и других деревень, которые принимают съемочные группы, всегда очень позитивно относятся к приезду к нам кинематографистов, поэтому это – возможность заработка, это – туризм, потому что приезжает съемочная группа, она проживает, она питается, это довольно долгий процесс, – заметила Жданова.

"Мы – не декорация!"

Надежда Калмыкова, которую называют хозяйкой Кинермы, уже много лет с семьей принимает в деревне туристов и занимается вопросами реставрации исторических зданий. Слова руководителя парламентского комитета по экономической политике вызвали у нее ироническую улыбку.

– Кинерма – уже достаточно развита для того, чтобы к нам привлекать внимание. Мы уже не справляемся с тем туристическим потоком, который к нам идет, – пояснила Надежда Калмыкова. – Если развивать туризм в Карелии, съемочные группы нужно отправлять на те территории, которые нуждаются в развитии, поэтому нам они здесь не нужны. Естественно, те, кто к нам приезжают, спрашивают у нас, что происходит в деревне. Пока идет строительство декораций, все довольно спокойно. Но по опыту тех съемок, которые уже проходили в Кинерме, мы знаем, что когда приедет вся компания, это будет не один десяток машин с огромным количеством персонала. Я боюсь, что это может очень не понравиться тем иностранным туристам, которые за год бронировали отдых в Кинерме на два-три дня. Они едут за тишиной в аутентичную деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. Понятно, что кинематографистов уже никуда из деревни не убрать, поэтому мы договорились с ними, что если мне туристы выставят материальные претензии, кинокомпания компенсирует эти затраты".

Как признался сын Надежды Егор Калмыков, который проводит экскурсии по исторической деревне, туристы с пониманием относятся к протесту местных жителей. Кое-кто из гостей Кинермы даже аплодировал выражению карелами гражданской позиции.

Ольга Гоккоева отметила, что на открытый протест они решились впервые: жителям Кинермы надоело бесцеремонное отношение к ним со стороны российских кинематографистов. Она до сих пор не может простить себе, что во время прошлых съемок фильма о войне позволила повесить на здание деревенской часовни портрет Сталина, а потом флаг со свастикой.

– В России полно заброшенных деревень, но почему-то никто не едет туда снимать кино. Кинерма – наше национальное достояние, а для кинематографистов эта деревня – лишь готовые декорации, которые позволяют им экономить средства. Красивая картинка готова, все в деревне убрано, никаких заборов. Но мы – не декорация! – подчеркнула Ольга Гоккоева.

"Никто не собирается просто поджечь и убежать"

Представители киностудии от запланированных съемок отказываться не собираются. Подготовка к съемкам в деревне идет каждый день: во время нашего визита в Кинерму в деревню привезли экскаватор, который начал рыть пожарный водоем. По словам заместителя руководителя проекта съемок фильма Данила Новожилова, он не понимает, чем недовольны жители деревни.

– Во всех официальных комментариях написано, что совхоз опахивает поле. Мы сооружаем пожарный водоем, которого здесь почему-то не было, и никто не переживал, что деревня сгорит. Здесь никто не собирается просто поджечь и убежать! Мы заинтересованы в том, чтобы все было безопасно. Работает профессиональная команда, – говорит Новожилов.

Вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос, предполагается ли во время съемок устраивать пожар. Заместитель руководителя проекта посоветовал обратиться за официальными комментариями в головной офис студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ".

Ответов от киностудии пока нет. В тайне держится и дата намеченных съемок. О начале "пожара" жители, видимо, узнают, когда выглянут из окон своих домов.