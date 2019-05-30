В Госдуме одобрили смягчение закона о демонстрации свастики

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении поправки в закон о демонстрации свастики и экстремистской символики.

Поправки, подготовленные группой депутатов, среди которых председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, предлагают не считать экстремизмом использование такой символики в произведениях искусства, научных работах, продукции СМИ и материалах, используемых образовательными учреждениями в просветительских целях - "при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания любой нацистской и экстремистской идеологии".

В настоящее время в России запрещено использование нацистской и экстремистской символики в любой форме. Формально под запрет попадают даже военная кинохроника и музейные экспонаты.

Авторы поправок отмечают, что сейчас среди запрещенных могут оказаться фильмы "Обыкновенный фашизм", "Семнадцать мгновений весны" и другие картины, демонстрирующие ужасы войны и прославляющие подвиг советских солдат, победивших фашизм.