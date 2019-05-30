Япония осудила размещение российских истребителей на Курилах

Япония считает неприемлемым решение России разместить истребители на территории Курильских островов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно после переговоров с российской стороной в Токио, сообщает агентство "Интерфакс".

По словам чиновника, наращивание военного присутствия в виде размещения истребителей и ракетных учений недопустимо с юридической точки зрения. Министр высказал мнение, что такие действия нарушают нормы международного права.

В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Курилы принадлежат России, поэтому Москва имеет право там дислоцировать свои вооружённые силы. При этом российский министр выразил обеспокоенность тем, что Япония разрешила Соединённым штатам размещать на своей территории системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Японии ответил, что эти системы существуют только для защиты страны и не ставят Россию под угрозу.

Проходящие в четверг переговоры были организованы в формате "2+2", который предполагает участие министров обороны и иностранных дел России и Японии.