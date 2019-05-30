Япония осудила размещение российских истребителей на Курилах

Япония считает неприемлемым решение России разместить истребители на территории Курильских островов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно после переговоров с российской стороной в Токио, сообщает агентство "Интерфакс".
По словам чиновника, наращивание военного присутствия в виде размещения истребителей и ракетных учений недопустимо с юридической точки зрения. Министр высказал мнение, что такие действия нарушают нормы международного права.
В ответ глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Курилы принадлежат России, поэтому Москва имеет право там дислоцировать свои вооружённые силы. При этом российский министр выразил обеспокоенность тем, что Япония разрешила Соединённым штатам размещать на своей территории системы противовоздушной обороны.
Министр обороны Японии ответил, что эти системы существуют только для защиты страны и не ставят Россию под угрозу.
Проходящие в четверг переговоры были организованы в формате "2+2", который предполагает участие министров обороны и иностранных дел России и Японии.
- Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.
- В январе этого года на фоне переговоров между Россией и Японией в Москве и дргугих городах прошли протесты против передачи Курил.
- По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, три четверти (77 процентов) граждан России выступают против передачи Южных Курил Японии.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.