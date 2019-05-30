Кремлевские старцы

Новое издание «Проект медиа» рассказало о том, как на чиновников и лично на президента Владимира Путина влияют деятели русской православной церкви. Главной фигурой оказался старец Илий, духовник патриарха Кирилла, возможно, и самого Путина. Публикация вызвала дискуссии в соцсетях.
Влияет ли РПЦ на решения президента? И как? Обсудят политолог Станислав Белковский, историк религии, доктор исторических наук Сергей Бычков.
Ведте передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 30 мая в 19:05
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