Высокопоставленные российские чиновники выбрали себе наставником 87-летнего монаха — схиархимандрита Илия (Ноздрина). Духовник патриарха Кирилла принимает губернаторов, общается с высокопоставленными силовиками, через него российские элиты надеются доносить информацию до президента Путина. Его историю рассказывает издание “Проект”.

Илий — выпускник Ленинградской духовной академии, его постригал в монашество влиятельный митрополит Никодим (Ротов), имевший глубокие связи с советской властью и постригавший будущего митрополита Кирилла (Гундяева). В середине 70-х годов монах выехал на Афон, где был духовником Пантелеимонова монастыря. Позже вернулся в Россию и принял участие в возрождении Оптиной пустыни.

Высокопоставленные чиновники ездят к Илию за жизненными советами, предсказанием будущего и исцелением болезней. Схиархимандрит — не единственный старец, которого слушают чиновники, но, вероятно, самый влиятельный. Собеседники “Проекта” называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые ждут приёмов у Илия.

Это — исполняющий обязанности губернатор Петербурга Александр Беглов, губернаторы Калужской и Брянской областей Анатолий Артамонов и Александр Богомаз, замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский. Как-то раз за одну Страстную неделю к Илию на приём приехали 40 генералов, слышал один из его постоянных посетителей.

Илий исповедовал Путина и второго президента России Дмитрия Медведева, верят в Оптиной пустыни. В день четвёртой инаугурации Путин подходил к Илию на благодарственном молебне в Благовещенском соборе в Кремле. Путин поздравлял старца по телефону с 85-летием, старец президента — с 66-летием.

Вероятно, в этом кроется одна из причин интереса элиты к схиархимандриту. Чиновники считают, что “через Илия можно донести информацию до президента за два дня”, — рассказал “Проекту” бывший региональный госслужащий.

Старец уважительно относится к любой российской власти. Он поддерживал идею установить памятник первому президенту Борису Ельцину и сравнивал его с Георгием Победоносцем, освящал памятник Ивану Грозному. “Только не стоит думать, что Илия кто-то заставляет любить власть, — говорит “Проекту” священник Оптиной пустыни. — Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: “А ты молишься за президента?”