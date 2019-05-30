Задержанный в Косове российский дипломат выехал в Белград

Раненый в частично признанном Косове российский дипломат Михаил Краснощёков выехал в Белград. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Краснощёков является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Его задержали 28 мая во время спецоперации косовской полиции на территории муниципалитетов, населённых преимущественно сербами. В ходе рейда россиянин получил ранения.

По версии косовских полицейских, Краснощёков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции. Кроме того, россиянина считают причастным к организованной преступной группе, предположительно на границе между Косовом и территориями, подконтрольными Белграду. Прокурор Косова попросил снять иммунитет с российского дипломата.

Помимо Краснощёкова, полицейские Косова задержали еще одного сотрудника ООН, о гражданстве которого не сообщалось. С призывом отпустить обоих сотрудников ООН выступил глава миссии международной организации в Косове Захир Танин. Впоследствии полиция их освободила.

После инцидента президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в полную боевую готовность.

Краснощёков от комментариев отказался.

Сербские власти не контролируют территорию Косова с 1999 года. Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Независимость признали более 100 стран мира, в том числе США. Россия, Сербия, пять членов Евросоюза и ряд других стран не признают независимость Косова.