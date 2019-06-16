И пошла плясать Сахара! Артемий Троицкий оценивает блюзы пустыни

Хедлайнеры сто восемнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – африканские музыканты из пустынных стран, захваченных Сахарой. ​Рок-критик Артемий Троицкий серьёзно изучил местные напевы и теперь помогает слушателям отличить малийский рок-н-ролл от панка туарегов.

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Освоение африканской музыки в Европе и Америке всегда происходило как-то странно, кусками. Логично, что начался процесс в 1960-е годы с музыки самой экономически развитой части "чёрного континента" – Южной Африки, и первой мировой африканской звездой стала тамошняя Мириам Макеба. В 70-е годы фокус интереса переместился в бывшие британские колонии – Нигерию (Фела Кути, стиль high life) и Родезию/Зимбабве (Bhundu Boys). В 80-е и 90-е годы, когда в мировой музыкальной индустрии стал активно развиваться сегмент World Music, центр тяжести переместился во франкоязычную Африку: на север (Алжир, стиль rai) и в Западную Африку, в частности в Сенегал, давший миру таких ярких "звёзд", как Orchestra Baobab, Йуссу Н'Дур и Бааба Маал. Вскоре к ним присоединилась "босоногая дива" с островов Зелёного Мыса, Сезария Эвора.

А затем, и по сей день, правят африканским балом в белом мире музыкальные мастера с пустынных территорий. Началось всё с Мали. Здесь французские и английские продюсеры и лейблы обнаружили богатейшие залежи музыкальных талантов. Произошла примерно такая же история, как с Кубой после глобального успеха Buena Vista Social Club: десятки агентов ринулись в страну и стали подписывать контракты со всеми, кто пел и играл, включая уличных музыкантов и кабацкие оркестры. Бамако и Тимбукту стали малой музыкальной Меккой для любителей экзотики и желающих на ней немного заработать. Маркетировалось всё под новым брендом Desert Blues (пустынный блюз), поскольку большинство новоявленных малийских звёзд играли на гитарах (а иногда и местных национальных инструментах) и пели заунывные минорные песни, отдалённо блюз напоминавшие.

Группа Tartit с композицией "Изгнание"

Однако ближе к середине нулевых замечательный гитарист Али Фарка Туре и его многочисленные последователи уступили место соседям с севера – настоящим, а не поддельным жителям пустыни, кочевникам-туарегам. Прорыв осуществила группа Tinariwen с альбомом Amassakoul (2004). Это было действительно нечто новое и свежее, а такие открытия в музыке сегодня редки и дорогого стоят. Чисто электрическая гитарная музыка с элементами рока и фанка, но при этом другая! Эта музыка отдалённо напомнила мне эксперименты Talking Heads периода Remain in Light. Как водится в мире шоу-бизнеса, после первого успеха на стойбища кочевников тут же спикировал десант музыкальных энтузиастов – и пошла плясать Сахара!

Мду Мократ исполняет протяжную пустынную песню

Сегодня представлю вам несколько актуальных артистов из числа туарегов-пустынников. Tartit ("Союз" в переводе) – малийская группа, в музыкальном отношении очень близкая Tinariwe, но (что нехарактерно для кочевников, преимущественно мусульман) – с солисткой-женщиной по имени Фадимата Уалет Умар. Мду Моктар – великолепный гитарист, обнаруженный знаменитым детройтским музыкантом и продюсером Джеком Уайтом. Он из Нигера, что не имеет принципиального значения, так как пустыня Сахара одна на всех.

Kel Assouf зажигают звёзды над Сахарой

Kel Assouf – тоже группа из Нигера, переехавшая недавно в Бельгию. Одна из очень немногих (если не единственная) пустынная команда, активно использующая электронику и клавишные инструменты; своего рода авангардисты барханов и оазисов. И, под конец, дуэт в составе Аали Мухаммед и Ламин Алал. Они уроженцы Западной Сахары, но, ввиду войны и нестабильной обстановки на своей родине, живут в лагере беженцев в Италии. Свой дебютный альбом, "Сессия в Пустыне", записали с итальянским продюсером и музыкантом Альберто Пиччини.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 118):

1. Arctic Monkeys (UK). Science Fiction, LP Tranquility Base Hotel + Casino

2. Caroline Rose (USA). Bikini, LP Lpner

3. Xordox (Australia). Destination: Infinity, LP Neospection

4. Ruce Naši Dory (Czech Republik). Černy a horky, LP Svetlo ducha

5. Tartit (Mali). Afous dafous, LP Amankor

6. Mdou Moctar (Niger). Tarha, LP 9.15.17

7. Kel Assouf (Niger/Belgium). Tenere, LP Black Tenere

8. Aali Mohammed & Lamin Alal (Western Sahara/Italy). Shudjan, LP Desert Session

9. Lee Ranaldo (USA). Uncle Skeleton, LP Electric Trim

10. Lone Taxidermist (UK). Dribble Wizard, LP Trifle

11. Don The Tiger (Spain). Hagase usted cargo, Sir Henry, LP Matanzas

12. Gris-De-Lin (UK). Your Ghost, LP Sprung

13. Alva Noto (Germany). Uni Mic A, LP Unieqav