Александра Друзя не стали исключать из клуба "Что? Где? Когда?"

Правление международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" не стало исключать из клуба "знатока" Александра Друзя, которого ранее обвинили в попытке мошенническим путём победить в телеигре "Кто хочет стать миллионером?".

Как сообщается на сайте ассоциации, правление рассмотрело заявление редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о предполагаемом подкупе со стороны Друзя, в котором он требовал дисквалифицировать "знатока", и постановило, что предоставленная им информация не имеет отношения к деятельности "Что? Где? Когда?".

В сообщении также приводится комментарий Друзя о произошедшем.

"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации "Что? Где? Когда?", - заявил "знаток", добавив, что приносит извинения всем людям, которым его участие в телепередаче "причинило репутационный, моральный и любой другой вред".

Кроме отказа в дисквалификации, правление "Что? Где? Когда?" сохранило за Друзем пост вице-президента международной ассоциации клубов телеигры.

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