Александра Друзя не стали исключать из клуба "Что? Где? Когда?"

Правление международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" не стало исключать из клуба "знатока" Александра Друзя, которого ранее обвинили в попытке мошенническим путём победить в телеигре "Кто хочет стать миллионером?".
Как сообщается на сайте ассоциации, правление рассмотрело заявление редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о предполагаемом подкупе со стороны Друзя, в котором он требовал дисквалифицировать "знатока", и постановило, что предоставленная им информация не имеет отношения к деятельности "Что? Где? Когда?".
В сообщении также приводится комментарий Друзя о произошедшем.
"Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе "Кто хочет стать миллионером?" нанесли ущерб репутации "Что? Где? Когда?", - заявил "знаток", добавив, что приносит извинения всем людям, которым его участие в телепередаче "причинило репутационный, моральный и любой другой вред".
Кроме отказа в дисквалификации, правление "Что? Где? Когда?" сохранило за Друзем пост вице-президента международной ассоциации клубов телеигры.
- 2 февраля главный редактор развлекательного телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, выложив в сеть расшифровку телефонных разговоров со знатоком. Исходя из неё, перед записью выпуска "Кто хочет стать миллионером?" в ноябре 2018 года Друзь попросил Бера выдать ему ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.
- Бер утверждал, что продиктовал Друзю ответы на четыре из 15 вопросов, чтобы доказать факт мошенничества. Он обвинил "знатока" в неэтичном поведении и предложил отстранить его от организации турниров "Что? Где? Когда?" и участия в игре.
- Друзь признал факт разговора с Бером, однако отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что сделку с вопросами за деньги ему предложил сам Бер. "Знаток" утверждал, что решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек" и, когда тот начал обсуждать детали, "старательно ему подыграл". Во время игры Друзь правильно ответил на вопросы, ответы на которые передал ему Бер, но не ответил на последний, пятнадцатый, вопрос и выиграл не 3 миллиона, а только 200 тысяч рублей. Позже Друзь утверждал, что знал ответ и на этот вопрос, но нарочно не стал отвечать.
- После того, как запись разговора Друзя и Бера была опубликована, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что между ними может существовать личный конфликт.
- Позже Первый канал отстранил на неопределённый срок от участия в телешоу и Друзя, и Бера. При этом исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием "знатока" был аннулирован. В пресс-службе Первого канала отметили, что денежный выигрыш ему выплачен не будет.
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