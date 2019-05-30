Подозреваемый во взрыве в Лионе заявил о присяге на верность "ИГ"

Подозреваемый в причастности к взрыву во французском Лионе заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Ранее задержанный Мохамед Хишем М. отрицал причастность к террористической группировке. Мотивы его действий всё еще не установлены. Во время обыска его дома было установлено, что он искал в интернете информацию о джихаде, но не было найдено конкретных доказательств связи с "Исламском государством".

Взрыв на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошёл 24 мая, пострадали 13 человек. Полиция задержала подозреваемого 27 мая. По последним данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, оставленное в сумке у входа в пекарню. Взрыв расследуется как покушение на убийство с террористическим мотивом. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность.