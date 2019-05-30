Бывший заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов, написавший недавно заявление об уходе после увольнения руководством издания двух журналистов из-за статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, в интервью "Новой газете" рассказал об обстоятельствах своего увольнения (вместе с Черкасовым заявления об уходе написали все сотрудники отдела политики - 11 человек) и выразил мнение, что редакционная политика "Коммерсанта" "иногда напоминает цензуру".

По словам Черкасова, он ранее несколько раз писал заявления об уходе, однако "терпел до хрена всего и ходил между струйками" ради обеспечения работы отдела политики.

С уходом всех сотрудников отдела, по мнению Черкасова, у "Коммерсанта" начнётся "новая жизнь".

Черкасов рассказал об обстоятельствах появления статьи о возможном уходе Матвиенко и назначении на её место нынешнего главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По его словам, главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин "довольно внимательно изучил" эту статью перед публикацией. Впоследствии, по словам Черкасова, статья вызвала недовольство акционеров (владельцем "Коммерсанта" является бизнесмен Алишер Усманов, его представители заявляли, что он не вмешивается в редакционную политику и не требовал увольнения журналистов; об этом же заявила и Валентина Матвиенко), которые стали требовать увольнения двух журналистов. В ответ на это Черкасов объявил о своём уходе, а вслед за ним ушли и сотрудники отдела политики.

Черкасов подтвердил, что журналисты отказались открыть источники своей информации, и поддержал их в этом: "слив источников наносит непоправимый вред репутации конкретных журналистов".

Журналист подчеркнул, что не понимает, почему статья о Матвиенко вызвала такое недовольство "наверху", однако признаёт, что этому есть доказательства: "часто ли корреспондента, вылетающего в командировку с Путиным, разворачивают у трапа самолета? А с Сафроновым (Иван Сафронов, один из уволенных журналистов - РС) это случилось".​

В интервью Черкасов также обсуждает ряд предыдущих случаев увольнений журналистов "Коммерсанта" и снятия тех или иных материалов с сайта издания. "Есть хитро выстроенная редакционная политика... Цензура запрещена конституцией. Но вообще эта хитро выстроенная редакционная политика иногда до боли напоминает цензуру" - говорит Глеб Черкасов. При этом он напоминает, что "Коммерсантъ" публиковал новости и статьи на темы, в том числе, неприятные для российских властей, включая расследования Алексея Навального.