СМИ узнали о казнях в КНДР после провала саммита в Ханое

Южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщает, что в КНДР казнили нескольких высокопоставленных чиновников из-за провала саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое.

Как утверждает неназванный источник газеты, по распоряжению Ким Чен Ына в марте на военном аэродроме Мирим на окраине Пхеньяна были казнены спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел Северной Кореи. Их обвинили в шпионаже в пользу США. По информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения, Ким Ён Чхоля, выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".

Независимых подтверждений этой информации нет.

В конце февраля в Ханое состоялся второй саммит КНДР и США. На нём обсуждалось полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали совместной декларации.

Трамп, несмотря на неудачу саммита в Ханое, продолжает утверждать, что у него хорошие личные отношения с Кимом, и выражает уверенность, что лидерам удастся договориться.