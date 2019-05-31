В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом, наркотиками и мужскими поцелуями. Об этом на премьере фильма "Рокетмен" в московском кинотеатре "Октябрь" заявил ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев. Кинокритики, смотревшие картину на Каннском фестивале, подтвердили эту информацию.
В российской версии, прокат которой осуществляет "Централ партнершип", нет, в частности, сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом. Из титров также исчез слайд со словами о том, что музыкант встретил свою любовь, и фото Элтона Джона с супругом.
Американо-британский фильм "Рокетмен", рассказывающий о юности Элтона Джона и первых серьёзных прорывах в его карьере, выходит выходит в российский прокат 6 июня. Музыкант настаивал на том, чтобы из него ничего не вырезали, писала газета The Guardian.
Это не первый случай, когда иностранные фильмы подвергаются в России цензуре или сталкиваются со сложностями в прокате из-за присутствия в них персонажей-геев.
- В русском переводе фильма "Мстители: Финал", который в апреле вышел на экраны, скрыли ориентацию первого открытого гея в киновселенной Marvel. В дубляже, в котором фильм шёл в российских кинотеатрах, убрали упоминание одного из персонажей о свидании с мужчиной и изменили диалоги с намёком на их близость.
- В 2017 году Министерство культуры России присвоило возрастной рейтинг "16+" экранизации диснеевской "Красавицы и Чудовища", перед этим проверив картину на предмет наличия пропаганды гомосексуализма. В фильме персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney.
- С 2013 года в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В качестве наказания за нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей.
- В рейтинге неприязненного отношения к представителям сексуальных меньшинств, составленном международной организацией ILGA-Europe, Россия заняла 46-е место из 49 стран Европы и Центральной Азии.
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