В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом, наркотиками и мужскими поцелуями. Об этом на премьере фильма "Рокетмен" в московском кинотеатре "Октябрь" заявил ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев. Кинокритики, смотревшие картину на Каннском фестивале, подтвердили эту информацию.

В российской версии, прокат которой осуществляет "Централ партнершип", нет, в частности, сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом. Из титров также исчез слайд со словами о том, что музыкант встретил свою любовь, и фото Элтона Джона с супругом.

Американо-британский фильм "Рокетмен", рассказывающий о юности Элтона Джона и первых серьёзных прорывах в его карьере, выходит выходит в российский прокат 6 июня. Музыкант настаивал на том, чтобы из него ничего не вырезали, писала газета The Guardian.

Это не первый случай, когда иностранные фильмы подвергаются в России цензуре или сталкиваются со сложностями в прокате из-за присутствия в них персонажей-геев.