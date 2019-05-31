Беглов пойдёт на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Об этом Беглов заявил в эфире петербургского телеканала "78".

По словам врио губернатора, он решил идти на выборы "не от какой-либо партии", чтобы быть независимым "от тех или иных взглядов".

Александр Беглов был назначен врио главы Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. The Bell писал, что Беглов входит в ближний круг президента России Владимира Путина.

С 2003 года Беглов входит в состав партии "Единая Россия". Он возглавлял политсовет этой партии в Петербурге, а также избирался от "Единой России" в Государственную думу. Ранее сообщалось, что руководство "Единой России" заявляло о планах поддержать Беглова на губернаторских выборах в 2019 году.

14 мая в Петербурге прошла серия одиночных пикетов под лозунгом "Петербург без Беглова".