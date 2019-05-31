Беглов пойдёт на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Об этом Беглов заявил в эфире петербургского телеканала "78".
По словам врио губернатора, он решил идти на выборы "не от какой-либо партии", чтобы быть независимым "от тех или иных взглядов".
Александр Беглов был назначен врио главы Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. The Bell писал, что Беглов входит в ближний круг президента России Владимира Путина.
С 2003 года Беглов входит в состав партии "Единая Россия". Он возглавлял политсовет этой партии в Петербурге, а также избирался от "Единой России" в Государственную думу. Ранее сообщалось, что руководство "Единой России" заявляло о планах поддержать Беглова на губернаторских выборах в 2019 году.
14 мая в Петербурге прошла серия одиночных пикетов под лозунгом "Петербург без Беглова".
- Ещё в декабре "Ведомости" писали , что губернаторы ряда российских регионов хотят отказаться от поддержки "Единой России" на выборах и готовы баллотироваться как самовыдвиженцы. Причиной такого решения стало падение рейтингов "Единой России".
- На минувшей неделе РБК сообщило, что губернаторы как минимум шести регионов не будут переизбираться осенью от "Единой России", а пойдут на выборы самовыдвиженцами. Соответствующие поправки приняты в законодательства Санкт-Петербурга, Астраханской области, Курганской, Сахалинской, Челябинской областей и Забайкальского края. Выдвижение от "Единой России" даст кандидату минус 5–10 процентов результата, заявил собеседник издания.
- Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября.