Губернаторы как минимум шести регионов не будут переизбираться осенью от "Единой России", а пойдут на выборы самовыдвиженцами. Об этом пишет издание РБК, ознакомившиеся с планами региональных властей.

В этом году самовыдвиженцами на выборы пойдут и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, Сергей Морозов (Астраханская область), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Александр Осипов (Забайкальский край), временно исполняющие обязанности губернатора Курганской и Челябинской областей Вадим Шумков и Алексей Текслер. Во всех этих регионах приняты поправки в законодательство, позволяющие самовыдвиженцам идти на выборы.

Такие же поправки приняты в Мурманской области, но исполняющий обязанности губернатора ещё не определился, как он пойдёт на выборы, отмечает источник РБК. Выдвижение от "Единой России" даст кандидату минус 5-10 процентов результата, заявил собеседник газеты.

Ранее источники РБК в "Единой России" говорили, что решение — идти от партии власти или нет — губернаторы будут принимать на основе политических рейтингов в их регионе.

Губернаторские выборы — не единственные, на которых партия власти не будет афишировать свою поддержку кандидатам. В апреле "Медуза" сообщала, что на выборах в Мосгордуму все кандидаты от власти будут баллотироваться как самовыдвиженцы. "Выдвигать официально от ЕР – сразу уводить рейтинг в минус", – цитировало издание близкого к политическому руководству мэрии собеседника.